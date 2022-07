Viruela del mono se puede transmitir durante el acto sexual, pero no es una ITS

La viruela del mono ha causado alerta entre la ciudadanía, sobre todo porque el Perú se ha convertido en el país con más casos por millón de habitantes en Latinoamérica. Es así que se debe estar atento a cualquier síntoma y modo de transmisión.

Si bien en nuestro país el mayor número de infecciones se han dado durante el acto sexual, ello no lo convierte en una infección de transmisión sexual (ITS). Esto es debido a que los contagios se dan por la saliva o roces de piel. Por este motivo, el uso de preservativos no previene contraer la viruela del mono.

“Se cuidan para no tener VIH u otras ETS (enfermedad de transmisión sexual), pero esto se transmite por la saliva. Quien tenga sexo va a usar saliva. Si usted tiene sexo, va a besar una persona, tiene sexo oral, vaginal, puede contagiarse, tenga cuidado”, dijo a La República Leslie Soto, directivo del Colegio Médico del Perú, que ve directamente a pacientes sospechosos de la enfermedad para su descarte.

Del mismo modo, el también infectólogo Mateo Prochazka destaca que uno de los factores de riesgo para contraer viruela del mono “son tener nuevas parejas sexuales, múltiples parejas (especialmente en el contexto de sexo grupal), o el uso recreativo de drogas durante el sexo”. Sin embargo, los virus no distinguen de orientación sexual. “Cualquier persona puede contraer esta infección, independientemente de su orientación sexual”, resalta.

Es por ello que decir que esta es una enfermedad que afecta solo a la comunidad LGTBIQ+ introduce a errores y estigmatización. Además, esto puede llevar a que las autoridades no prioricen la compra de vacunas o tratamientos con celeridad.

Cabe señalar que otra formas de contagio es a través de las sábanas o ropa usada por alguien con monkeypox. Te dejamos algunas formas como la viruela del mono se puede propagar, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

La viruela del mono NO se contagia por:

Conversaciones casuales

Caminando junto a alguien con viruela del simio en una tienda de comestibles

Tocar objetos como picaportes.

Contacto directo piel a piel con lesiones cutáneas

Contacto sexual/íntimo al intercambiar saliva como en besos o sexo oral con una persona está infectada

Vivir en una casa y compartir la cama, toallas o ropa sucia con una persona con monkeypox

A través de secreciones respiratorias por cara a cara (ocurre principalmente cuando se vive con alguien o se cuida a alguien que tiene viruela símica).

Es por estos motivos que incluso se han presentado casos en menores de edad y personas que no han tenido ningún contacto sexual.

No obstante, como medida de prevención, se debe cuidar con qué personas se tiene intimidad por los roces de piel e intercambio de saliva; más si existen sospechas de que tenga viruela del mono.

Viruela del mono: ¿cuáles son los síntomas?