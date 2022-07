La Victoria: madres toman colegio en protesta y acusan a directora de presuntas irregularidades

Con pancartas que decían “No al cierre del colegio” y arengas como “fuera directora”, las madres de familia del colegio José Antonio Encinas, del distrito de La Victoria, exigían que sus hijos permanezcan en el plantel, ya que señalan que no les avisaron con tiempo el motivo por el cual se ha dispuesto la clausura de la institución educativa y la reubicación de los estudiantes .

“Nos están queriendo reubicar, a dónde van a mandar a más de 600 niños, es algo injusto lo que está haciendo la directora. (Si) ella nos (hubiera dado a) conocer este documento el día 11, más tardar el día 12 para poder solucionar este problema (habríamos hecho algo). Pero no, nos hemos enterado después de 10 días, y recién nosotros los padres nos hemos puesto fuerte y hemos ido a la UGEL, hemos ido a la DRELL, y ahorita nos vamos a ir al Ministerio de Educación para que nos den una solución y no nos reubiquen”, manifestó a La República Cintia Robles, quien encabezaba esta protesta.

Esta madre de familia también comentó que la presidenta de Apafa del colegio llamó a los padres para una reunión de emergencia, a la cual repentinamente se hizo presente la directora y al verlos dijo que no había autorizado la reunión, pero “ya que están todos”, les daría a conocer lo que dice el documento que había llegado de la municipalidad.

Sin embargo, Robles afirmó que la directora les habló de otros puntos del oficio, pero no les informó que la comuna solicitaba la reubicación de los alumnos por un desperfecto en el patio .

PUEDES VER: Corredores complementarios levantan paralización tras reunión con MTC y ATU

“Pero si está así (el patio), ¿por qué no nos ha dado a conocer la directora? Para todos los padres arreglarlo, porque así hemos hecho siempre cuando ha habido alguna dificultad en el colegio”, refirió.