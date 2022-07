Mujer denunció que le dejaron gasa dentro de vientre tras cesárea en hospital Cayetano Heredia

Negligencia. Dora Romero (43) acudió al Hospital Cayetano Heredia tras tener sus primeros dolores para el parto de su cuarto bebé. En ese proceso, los médicos determinaron realizar una cesárea; sin embargo, desconocía que le dejaron una gasa dentro de su vientre.

Al pasar los días, la joven madre empezó a sentir dolores fuertes, por lo que decidieron acudir nuevamente al nosocomio para que la revisen. “A partir de que me hicieron la cesárea empezaron los dolores leves. Luego, al pasar los días, esto se iba intensificando y era más fuerte. Ahí es cuando mi esposo, el 30 de junio, me lleva de emergencias al Cayetano Heredia”, narró a Latina Noticias.

PUEDES VER: Declaran feriado nacional el 6 de agosto en conmemoración de la batalla de Junín

“A las 2.00 a. m. me dijeron que no iban a tenderme, que seguro es presión alta y que al día siguiente, podría acercarme a cualquier posta cercana”, agregó.

Ante los fuertes dolores, la mujer tuvo que ir hasta una clínica, donde el médico notó la presencia de un objeto extraño, según la ecografía.

“En la tomografía ya se vio que el 90% de gasa estaba adherido a mi intestino delgado y estaba necrosado. Con eso, me intervinieron de urgencia”, dijo. Del mismo modo, tuvieron que extraerle una parte de este tubular que conecta el estómago con el ano.

Ahora, ella permanece en una cama, conectada a un suero y con asistencia medica las 24 horas del día.

“Estoy lastimada. Emocionalmente no puedo hacer nada. También pienso en cómo será más adelante, no sé cómo quedaré. Los gastos han sido inmensos por todo lo que he pasado. Por lo menos son 15.000 soles hasta la fecha”, acotó.

Entre tanto, la denuncia ya ha sido puesta ante el Ministerio Público por negligencia médica. El abogado de la familia aseguró que su principal motivo es hacer justicia.

“Se va a interponer una denuncia a SuSalud y estamos en vías de identificación de los responsables. No queremos que vuelvan a suceder este tipo de casos”, finalizó.