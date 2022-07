El pasado miércoles 20 de julio, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que se detectó el primer caso de la subvariante BA.2.75 del ómicron conocida comercialmente como Centaurus, esta noticia se dio dentro de la cuarta ola y el aumento de casos de la COVID-19 en nuestro país.

Por tal motivo, muchos ciudadanos se preguntan si la llegada de esta subvariante será predominante en el contexto que nos encontramos, ya que según especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), su nivel de transmisión es cinco veces mayor. En la siguiente nota de La República, te contamos todo lo que debes saber.

Cabe precisar que, actualmente la variante predominante es la BA-5 con casi el 60% de pacientes positivos. En tanto, el 20% tiene la variante BA-4.

Subvariante Centaurus: ¿nuevo sublinaje será predominante para esta cuarta ola de COVID-19?

Para el médico salubrista e investigador Percy Mayta-Tristán, de la Universidad Científica del Sur, la subvariante BA.2.75 del ómicron no debería preocupar a la población, ya que no ha sido clasificada como una variante de preocupación.

“Centaurus como tal es un nombre comercial de una subvariante que no se ha reconocido como una variante de preocupación, las cuales no tienen nombres particulares ... Hasta ahorita no tenemos certeza que esta subvariante esté cambiando el curso en otros países”, dijo el especialista a La República.

Asimismo, indicó que su bien hay nuevas variantes, aún no se tiene evidencia “que este sublinaje de omicron, pueda ser considerada como variante de preocupación como es omicron o BA4, BA5″.

Finalmente, Mayta añadió que, según una proyección que está trabajando, durante las próximas semanas la curva de la cuarta ola de la COVID-19 empezaría a bajar en Lima.

“De hecho lo que estamos viendo es que en unas pocas semanas ya empiece a bajar la curva de la cuarta ola, por lo menos en Lima. Esta proyección se basa en como ha ido la curva de la tercera ola, como está siendo las curvas de omicron en otras partes del mundo, pero no es una certeza, por eso no he publicado nada. De hecho, ya se está viendo estos cambios en algunas partes de Lima, pero tenemos que esperar que se confirme”, puntualizó.

Síntomas de la subvariante centaurus

Estos son los síntomas de la subvariante de ómicron: