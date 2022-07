Sicaria que baleó a mujer en estación La Cultura: “Amenazaron con matar a mi hermano preso”

Según el relato que Yolenca Fransua Cahuana Palomino le brindó a los agentes de la División de Homicidios, su transformación en una sicaria no ocurrió simplemente porque un día se despertó y decidió dedicarse a eso. Ella está detenida por disparar a Milagros Rocío Arando Luapa (30) en los exteriores de la estación La Cultura del Metro de Lima y por atacar a otra mujer en el Mall de Santa Anita.

Yolenca, de 24 años, proporcionó a los investigadores detalles sobre su participación en las dos tentativas de homicidios perpetrados por una mafia de extorsionadores, quienes cobran cupos en las estaciones del Tren Eléctrico y en centros comerciales de Lima.

“Lo hice por temor y por las amenazas. Ahora temo por mi vida y la de mi familia”, dice en medio de su desgarradora confesión en presencia de su abogado Noel Sánchez Pastrana.

—¿A qué actividades se dedica, con quién vive?

—Soy vendedora ambulante, vivo con mi menor hijo y mi conviviente.

—¿Conoce a Alberto Smith Oré Javier (24)?

—Sí, lo conozco por su apodo ‘Beto’. Lo llegué a conocer el 1 de julio cuando fui por la espalda del Ministerio de Educación, donde nos reunimos para hacer una ‘chamba’.

—¿Y a Baltazar Axel Mario de la Flor Quispe (27)?

—SÍ, lo conozco de vista. Lo vi una sola vez el 1 de julio para hacer la ‘chamba’.

—¿Conoce a Víctor Hugo Criado Zanely (22)?

—A él lo conozco desde hace muchos años porque él es contemporáneo de mi hermano ‘Chano’. A él lo conozco como ‘Vito’.

—¿Conoce a Olga Lorena Melgar Moreno (21)?

—A ella también la conocí por primera vez el 1 de julio.

—¿Indique si conoce a Milagros Rocío Arando Laupa (31)?

—No la conozco.

Amenazaron con matar a su hermano

—El 30 de junio me llamó ‘Vito’ y me dijo: ‘Oe, mana, mañana vamos a hacer una vuelta (asesinato)’. Yo le dije que no pasaba nada y seguí trabajando. El 1 de julio, a las 10 de la mañana, me volvió a llamar y me dijo: ‘Oe, chata, ven a la ubicación que te voy a enviar y vamos a hacer la vuelta’. Le dije que no y me insistió: “*** hacemos la vuelta porque la hacemos, sino ya sabes que tu hermano tendrá su regalo en el penal de Lurigancho. Por eso, acepté. Le dije que me envíe su ubicación.

A mi pareja le dije que iba a salir un rato. Entonces, me llamaron de otro teléfono y me dijeron que me iban a recoger, les pedí que vayan frente al cementerio Padre Eterno, de El Agustino. Ahí llegó un muchacho con su moto y me llevó hasta San Borja.

Previa planificación

—Al poco rato, llegó ‘Beto’ y ‘Vito’. Después, lo hizo Lorena y Axel. Se pusieron a hablar ‘Vito’, ‘Beto’ y Alonso, quien era el que manejaba la moto. ‘Vito’ me dijo que yo iría en la moto y le tenía que disparar en la espalda a una chica que no quería dar cupo.

Así fue como quedamos en que ‘Beto’ manejaría la Cooper rojo (automóvil), Víctor Hugo iría de copiloto. Alonso era quien manejaría la moto y me llevaría. Lorena y Axel harían el ‘marcaje’. Eran quienes avisarían si seguía la chica o no.

Luego de acordar eso, ‘Beto’ se fue a su casa que está al frente de donde estábamos y regresó con una mochila y me dijo: ‘Ahí está la mochila, adentro está la pistola, ya está rastrillada y está con silenciador. No te preocupes, tú solo acércate y dispara a la ‘jerma’ (mujer)’.

Así fue como le disparó

—Primero, se fueron caminando Lorena y Axel. Luego, salimos con Alonso en la moto y detrás salieron ‘Beto’ y ‘Vito’ en el carro. Antes de llegar a la estación del tren La Cultura, me bajé. Como estábamos con línea abierta por el teléfono, me indicaban todo.

Me decían que tenía que dispararle por la espalda, que estaba con una casaca de color azul. Me iba acercando y Alonso me dijo: ‘Mira, chata, la que me está mirando fijamente, a ella es a quien tienes que dispararle’.

Le respondí que sí me había dado cuenta. Así fue que me acerqué, saqué la pistola y le disparé en la espalda. Guardé la pistola y me fui corriendo para la ciclovía donde estaba la moto esperándome. Nos fuimos a La Parada, por San Pablo. En la ruta me decían que me saque la casaca, el gorro. Luego, fuimos a El Agustino y me dejaron cerca al cementerio.

Llegué a mi cuarto y ahí me quedé. Al día siguiente, me llamó ‘Vito’ y me dijo que le envíe un número porque me iba a ‘yapear’ unas monedas.

Le envié el número de una amiga, pero nunca me mandó nada de dinero. De ahí no lo he vuelto a ver.

Disparó a otra mujer y se enteró

—¿Cuáles fueron los motivos por los que disparó a Milagros Rocío Arando Laupa?

—Porque ‘Vito’ me amenazó diciendo que si no aceptaba, iban a enviarle un regalito a mi hermano que está en el penal de Lurigancho. Ya una vez lo golpearon y lo dejaron con parálisis.

—¿Qué modelo de arma utilizó?

—Era una pistola, color oscuro.

—¿En otras oportunidades ha realizado este mismo tipo de hechos?

—El 19 de julio de este año me llamó ‘Vito’ diciéndome que haga otra chamba en Santa Anita y también me amenazó con matar a mi hermano. Nuevamente fue a recogerme Alonso y nos fuimos al Mall de Santa Anita, donde le disparé a una chica, pero no le llegó (impactó). Entonces, empecé a correr y, como la Policía estaba cerca, mi única salida fue tirar la pistola, mi celular y me entregué. Ahí quedé detenida.

—¿Tiene algo más que agregar?

—Tengo temor por mi vida, por haber declarado seguramente van a matar a mi hermano o a mi padre. Quiero que hagan justicia conmigo y me ayuden a tener protección porque ayer ya vino una chica diciéndome que no declare nada. Si yo actué fue por temor y amenazas.