Puno: madre busca a su hija desaparecida hace 14 días en Juliaca

Una adolescente de 15 años, de nombre Juana, está desaparecida desde el pasado 12 de julio en la ciudad de Juliaca, en la región Puno.

De acuerdo a la progenitora de la menor desaparecida, ella cursaba el tercer año de secundaria en el colegio Colibrí, en el turno tarde. El día 12 de julio asistió con normalidad a su centro educativo. Una compañera de aula contó a la madre que su hija fue a tomar el bus al paradero y esa fue la última vez que la vio.

Según la señora, la menor no tenía celular y no sabe nada de ella, no tiene ningún indicio ni tampoco le han querido proporcionar acceso a las cámaras de seguridad de la zona. Considera que alguien la tiene retenida

La madre pidió a la población que, si tiene alguna información de la menor, se contacte al número de teléfono 971583050 o se acerque a la comisaría a dar la información. La madre evitó dar el nombre completo de la adolescente.