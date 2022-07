Puno: afectados de la cuenca Coata rompen diálogo con PCM y preparan protesta

Dirigentes de la cuenca del Coata, provincia de Puno, rompieron diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). No llegaron a acuerdos para financiar proyectos de mitigación y remediación de los impactos por la contaminación.

El afluente está contaminado con aguas servidas de la ciudad de Juliaca. A cada segundo se vierten alrededor 250 litros de aguas de desagües sin ningún tipo de tratamiento.

El líquido hediondo, pasa por un proceso de decantación, en lagunas de oxidación e ingresan al río Coata, el cual desemboca en el lago Titicaca.

En su recorrido, decenas de poblados terminan siendo afectados por el consumo de agua contaminada, y la muerte de su ganado ovino y vacuno.

Las reuniones con los representantes de la PCM, fracasaron porque los proyectos que se aprobaron para menguar los impactos, no tienen financiamiento seguro.

“ La salud humana no es negociable, el gobierno nacional debe ejecutar los proyectos de inversión . Parece que nos interesa la región de Puno, y no vamos a mendigar. No tienen el interés de solucionar los problemas de salud que aquejan a todos los afectados”, dijo Félix Suasaca, presidente del comité de lucha de la cuenca del Coata. Según estudios de Salud, quienes extraen agua de pozo tienen arsénico en la orina, en niveles mayores de lo permitido. Este metal pesado puede causar en los seres humanos cáncer, además de enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otros.

Los resultados de análisis de sangre y orina que se le practicó a habitantes de los distritos de Capachica, Coata, y Huata.

“Pese a esta realidad, no quieren financiar los proyectos que se establecieron. Se necesita poner en marcha programas de salud y, sobre todo, proyectos ganaderos porque fue el sector más perjudicado”, dijo Suasaca.

Aseguró que la paralización contra el gobierno se desarrollará la quincena de agosto. Buscarán apoyo de comunidades aledañas.