PUCP acatará sentencia y no convocará a elecciones de miembros de la Sunedu

En medio de la resistencia del Congreso y de un sector de rectores a respetar la decisión del Poder Judicial (PJ) que deja sin efecto la contrarreforma, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) aclara que acatará dicha sentencia y que no tiene previsto convocar a la elección de un nuevo integrante del Consejo Directivo de la Sunedu.

Y es que, según la norma suspendida, en un plazo máximo de 30 días tras su entrada en vigencia, se debe incorporar a los nuevos integrantes de la superintendencia. Tres serían representantes de universidades públicas y privadas, cuya elección deberá ser convocada por las más antiguas en cada caso; es decir, San Marcos y la PUCP.

“No vamos a hacer ninguna convocatoria mientras no se aclare el panorama jurídico. Me queda claro que con las resoluciones del PJ se ha suspendido el efecto de la norma, entonces mal haríamos nosotros y cualquier universidad en hacer una convocatoria”, precisó a La República el rector de la PUCP, Carlos Garatea, quien subrayó ser respetuosos de la legalidad.

Añadió que aún se debe esperar, dado que el proceso de amparo no ha concluido y todavía queda pendiente la apelación. “Esperamos que se deje de politizar el tema y se tome la mejor decisión en beneficio de los estudiantes y el derecho a una educación de calidad”, apuntó.

Mientras esta es la postura de la PUCP, por el otro lado, un sector minoritario de rectores de universidades públicas, encabezados por Jeri Ramón de San Marcos, se ha mostrado en rebeldía por la sentencia que ordena la suspensión inmediata de la ley que debilita la Sunedu y ha anunciado que seguirá adelante con la convocatoria para las elecciones.

Hay que recordar que, en sus más de 20 página, la sentencia del Segundo Juzgado Constitucional de Lima refirió que las iniciativas del Poder Legislativo contravienen y desconocen las decisiones del Tribunal Constitucional (TC), por lo que resultan una amenaza a la cosa juzgada y al derecho a la educación universitaria de calidad de los estudiantes.

Este 6 de agosto se realizará una marcha de gremios estudiantiles, en los que participará la federación de la PUCP.

No se trata de autonomía universitaria

Para Garatea Grau, la norma aprobada por el Congreso manipula el término de “autonomía universitaria” y pretende regresar a un sistema de autorregulación que en el Perú ha fracasado. Este último, ratifica, ha sido señalado como inconstitucional por el TC. “Los promotores de la contrarreforma, en muchos casos, tienen vínculos con universidades no licenciadas”, sostiene.

El rector de la PUCP también sostiene que se trata de un grupo minoritario el que respalda ello, en contraste con una mayoría de universidades públicas y privadas, gremios empresariales, así como estudiantes que defienden el derecho a una formación de calidad.

“Cuando oyes argumentos de quienes están a favor de la contrarreforma, no se habla del fondo, de la libertad de cátedra, de la preocupación por la mejora académica, ni de representación estudiantil, sino solo se habla de burocracia, papeleo, que no se puede ofrecer los cursos que uno quiere y eso no tiene que ver con la autonomía. La discusión sobre el futuro de la universidad peruana se debe liberar de los intereses, el lucro. No se debe lucrar con las expectativas que tienen las familias (…). “, concluyó.