Maltrato animal en Ancón: piden ayuda para rescatar a perritos y gatitos de albergue

Perritos enfermos y desnutridos. Ese fue el panorama que se vio en los últimos días en un albergue de Ancón. Ante esto, diversos rescatistas se han unido para salvar a los más de 20 canes y 40 gatitos que viven en el espacio.

Rosita Domínguez ayudaba mensualmente a los animales rescatados. Estar en otro país no era impedimento para que apoye económicamente a las mascotas que por alguna razón habían terminado en la calle.

Así, enviaba dinero para comprar alimentos, medicinas y todo lo necesario para que tengan una vida digna dentro del albergue. Esto se replicó durante varios meses.

Sin embargo, la iniciativa de la mujer se perdió cuando visitó el centro que es liderado y manejado por Patricia Soledad Quiliano Yeren y el cual está ubicado en Ancón.

En el material que consiguió recientemente se puede observar a los perritos desnutridos, con sarna y erliquia. Asimismo, se evidencia las precarias condiciones en las que están.

“Si Rosita no iba al albergue, no se iba a conocer nada de este caso. La mujer encargada mandaba videos donde supuestamente los perros estaban bien, pero ocurría todo lo contrario. La señora no quería ni que entren”, relató la rescatista Teresa Amao a este diario.

Consternada por lo sucedido, Domínguez interpuso una denuncia por maltrato animal y juntó a otros ciudadanos para que la ayuden a rescatar a los animales domésticos. Esta mañana, agentes de la PNP también se apersonaron al predio a supervisar lo sucedido.

¿Cómo denunciar el maltrato animal?

Para denunciar un caso de maltrato animal en el Perú, debes seguir los siguientes pasos: