Lambayeque y Cajamarca con 10.230 contagiados y 9 fallecidos por COVID-19 en lo que va de julio

Los casos por COVID-19 se disparan en las regiones del norte. Según información de las autoridades sanitarias en Lambayeque y Cajamarca, en lo que va de julio se registran 10.230 casos positivos y nueve fallecidos. El incremento de contagios en escolares, profesores y personal administrativo de las instituciones educativas cajamarquinas conllevó a adelantar vacaciones a más de 400.000 escolares a partir del lunes 25 de julio de 2022.

Pedro Cruzado y Jorge Fernández, director regional de Cajamarca (Diresa) y epidemiólogo de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (Geresa), respectivamente, coincidieron al sostener que la cuarta ola epidemiológica, con la variante ómicron y sublinajes, ha puesto en alerta a los diferentes sectores claves de las regiones, como es salud y educación a fin de que de manera articulada elaboren estrategias para enfrentar esta nueva etapa de la pandemia.

Pedro Cruzado mencionó a La República que entre el 1 al 24 de julio se registraron 6.200 afectados por SARS-CoV-2 y dos fallecidos en la provincia de Cajamarca y Bambamarca . “El análisis epidemiológico nos indica que la positividad es de 25% y los principales afectados son los adultos jóvenes de 18 a 40 años”, explicó.

No obstante, precisó que el número de hospitalizaciones es bajo a causa de los efectos de la vacunación, aunque –remarcó- que la población es renuente a inmunizarse.

Las autoridades sanitarias invocaron a la población. Foto: La República

“Se cuenta con camas hospitalarias y camas UCI (unidad de cuidados intensivos) disponibles para atender a pacientes moderados y graves; sin embargo, se espera que el problema no se complique, pues muchos no quieren vacunarse y no utilizan mascarillas”, subrayó.

Vacaciones escolares

En ese contexto, aseveró que ante la curva de contagios ascendentes en estudiantes y personal educativo, se dispuso adelantar las vacaciones programadas para setiembre. “El periodo vacacional de 15 días inicia el 25 de julio con el objetivo de controlar el número de infectados en los locales escolares”, apuntó.

De acuerdo a la información de la Dirección Regional de Educación, son más de 400.000 alumnos y 28.000 profesores de 7.200 colegios de las 13 provincias de Cajamarca.

Lambayeque

Por su parte, el epidemiólogo de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (Geresa), Jorge Fernández, resaltó que son 4.030 contagiados por COVD-19 y siete fallecidos; asimismo, son los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria, los que tienen el mayor índice de infectados, según el mapa de calor.

Del total de casos, el 10% son menores de 5 a 11 años de edad. El funcionario —aseguró— que el monitoreo que realizan las brigadas en los centros educativos es constante.

Asimismo, anotó que se optó por la estrategia Vamos a tu Encuentro para que se ejecute en lugares muy concurridos. Es por eso que este martes 26 de julio se efectuará la campaña de tamizaje y vacunación en la Plazuela Elías Aguirre y el mercado Modelo en la ciudad de Chiclayo; y el miércoles 27 de julio, la jornada se desarrollará en los exteriores del Banco de la Nación, ubicado en la avenida Los Incas y el mercado Antenor Orrego, en el distrito de La Victoria.