¡Cuidado! Delincuentes suplantan tu identidad para acceder a tu chip de celular y vaciar tus cuentas bancarias

Varias personas denuncian ser víctimas de la ciberdelincuencia en plena era digital. Si se queda sin señal en su celular, tenga mucho cuidado, debido a que los ladrones suplantan su identidad para sacar un chip e ingresar a sus bancas móviles.

El último martes 5 de julio, Clelia Gómez, perdió todos sus ahorros debido a que ciberdelincuentes se hicieron pasar por ella y pidieron una reposición de chip para apropiarse de su línea. De un momento a otro, su equipo se quedó sin señal y al día siguiente su cuenta bancaria estaba sin fondos.

“A qué persona le han dado (mi chip) diciendo que era yo. En qué momento ha puesto su huella, le han sacado copias de mi DNI, cómo han entregado un chip a alguien que no era yo”, denuncia Cléila Gómez a “Domingo al Día”.

En un principio, con la cancelación de su tarjeta estaba segura, hasta que se enteró de que los hampones habían sustraído el 5 y 6 de julio todo el dinero que tenía. “Tengo todas las pruebas que no suelo hacer las transacciones que dice ese papel. Es más, yo cancelé mi tarjeta el día 5 y el día 6 han retirado S/3.000 más”, comentó.

Delincuentes suplantan identidad para acceder a chips. Foto: La República

Indignada, llamó a Claro para saber quién había hecho la portabilidad a Entel. “Me dijeron que dejara mi reclamo, que tenía que esperar siete días. Me ha respondido Entel que me dice que mi reclamo fue fundado y que no me van a cobrar S/29.90. He ido personalmente y me han hecho colocar mi huella seis veces para saber si era yo”.

El especialista en tecnologías de la información, Carlos Zúñiga, comentó en el noticiero que “Ahora te roban y tú tienes ahí activados los sistemas de segundo paso de seguridad de tus redes sociales, de tu banco, correo, toda tu vida digital requiere estos mensajitos de texto que llegan con un código. Entonces al suplantar tu número le dan este acceso, clonar tu número es la llave de acceso”.

Otra víctima más

El pasado 11 de junio, Andrés Prado Tenorio, ingeniero de softwares, creador de aplicaciones móviles y asesor de empresas en temas de seguridad e información, también fue víctima de estos ciberdelincuentes. A este joven empresario le sucedió lo mismo, se quedó sin señal telefónica.

“Como trabajo con dispositivos de alta gama, es muy raro que esto falle. Entonces sospeché que era víctima de robo. Entonces realizo una llamada, Entel me comenta que había pedido una reposición de chip hace 5 minutos” dijo Prado Tenorio.

Como especialista en el tema, Andrés supo cómo reaccionar, aunque sin el apoyo de la operadora, que asegura, le puso mil trabas, fue muy difícil detener estos actos delictivos. Sin embargo, pese a que Andrés actuó de manera inmediata, igual le quedó tiempo a los delincuentes de cambiar las contraseñas de algunas aplicaciones. No obstante, tuvo suerte y pudo recuperar el dinero que le sustrajeron de una de ellas.

“El día de hoy, gracias a la manera en la que se comercializan las líneas telefónicas, se venden a través de canales tercerizados. Esos canales no son supervisados por la operadora y entonces eso permite que haya malos actores que van a mal utilizar esas herramientas biométricas, el tema de la firma es el canal perfecto para recabarla y utilizarla para otros fines”, explica Carlos Zúñiga, especialista en tecnologías de la información.

Según especialistas en tecnologías de la información, la venta a granel de chips en plena vía pública podría ser la razón de que ahora sea mucho más fácil conseguir la reposición de una línea clonando una identidad. Algo por lo que hace algunos años Osiptel pelea por detener.

Por su parte, Andrés Prado ya tomó acciones legales contra la empresa Entel por hacerlo pasar este mal rato y él no sería la única persona que habría denunciado estos actos. El año pasado Sofía, profesora de inicial, perdió el dinero que guardaba en su cuenta de ahorros del banco de la nación al momento de quedarse sin señal, lo primero que imaginó es que era un error de la operadora. Su lucha con el banco lleva un año y hasta el momento nadie le da razón de su dinero.

Son varias personas que ha sido víctima de esta nueva modalidad de robo. Foto Domingo al Día

Entel se pronunció

Por su parte, la empresa Entel emitió un comunicado sobre los casos de Andrés Prado Tenorio y Clelia Gómez Heredia. “Lamentamos los casos de suplantación que se han venido registrando en las últimas semanas debido a mafias que usan mecanismos criminales que trasgreden procesos de control biométrico a través del uso de suplantación de identidad. Esto también nos afecta como empresa y perjudica nuestro servicio y desempeño”.

“Asimismo, lamentamos en particular los casos de los usuarios Andrés Prado Tenorio y Clelia Gómez Heredia, en los que, tanto ellos como nosotros, fuimos sorprendidos por personas vinculadas a estas mafias. Mientras las investigaciones siguen su curso, hemos tomado las medidas necesarias a través de los canales legales pertinentes. En la medida en que tengamos novedades, comunicaremos los resultados a las personas afectadas”, se lee.