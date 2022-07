Arequipa: obreros de Paucarpata protestan porque comuna no les renovó uniformes

Arequipa. Los trabajadores de Limpieza, Parques y Jardines, así como Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Paucarpata, paralizaron este lunes sus labores para protestar en contra del alcalde José Supo. Realizaron un plantón desde la madrugada en el depósito municipal como señal de rechazo a la gestión.

Según la secretaria general del sindicato, Roxana Castillo, la comuna distrital no les renovó sus uniformes en lo que va de este 2022 . Según ley, ellos deben recibir cuatro conjuntos de uniformes al año, pero esta gestión solo les daba dos.

“Nosotros aceptamos que solo sean dos uniformes, pero este 2022 no nos han renovado en lo que va del año . Teníamos una audiencia con el alcalde para el 8 de julio, pero no cumplió, y nuestro temor es que este año no nos renueven los uniformes, ya que el próximo año entra otra gestión”, indicó Castillo.

La dirigente detalló que son 280 trabajadores municipales afectados de estas áreas. Pidió disculpas y comprensión a los vecinos porque este lunes no iban a ofrecer ningún servicio.

La secretaria general del sindicato, Roxana Castillo, indicó que tenían audiencia con el alcalde el 8 de julio. Foto: URPI/Wilder Pari

Otro acuerdo incumplido por parte de alcalde refiere a la dotación de tarros de leche que les corresponde mediante una negociación colectiva realizada años atrás. Castillo detalló que cada obrero debe recibir por día un tarro de leche y, hasta el momento, no les han garantizado la segunda dotación de esta entrega.

Los obreros municipales tenían planificado llevar a cabo una marcha en dirección a la Municipalidad de Paucarpata para intentar conversar con el alcalde o el gerente de Servicios Públicos.