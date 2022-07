Alcalde David Sucacahua: Juliaca es comercial, por ende hay delincuencia

Juliaca es la ciudad más peligrosa del altiplano. Sus dirigentes demandan la declaratoria de emergencia por los constantes atracos, asaltos y asesinato s. El alcalde David Sucacahua, en su condición de miembro del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), explica sobre cuál es la situación de la zona frente al clima de inseguridad.

Juliaca está en una situación crítica por la delincuencia. Este panorama a cinco meses de que acabe su gestión obliga a preguntar ¿qué hizo su administración con relación a este problema social?

El tema de seguridad es tarea de todos. No solo la autoridad. La responsabilidad la tenemos todos los ciudadanos. Las autoridades estamos dentro de ello. El primer año, hemos elaborado el “plan sol” . La pandemia ha impedido que este se ejecute. Por la naturaleza de Juliaca (zona comercial) siempre habrá estos problemas y hay que darle solución.

Usted entró a gobernar una ciudad que ya se sabía que tenía elevados índices de delincuencia. Da la sensación que no se hizo nada al respecto. ¿Qué decir frente a ello?

Sí se ha trabajado. Se ha hecho bastante diría. Se ha adquirido una serie de camionetas para el personal de serenazgo . La mayor cantidad de intervenciones la hace el serenazgo del municipio de Juliaca. La ciudadanía confía más en nosotros. Probablemente, todo lo que se hizo es insuficiente, por la naturaleza que tiene Juliaca. Pero tenemos que seguir mejorando.

Uno de los focos de delincuencia son los locales nocturnos. ¿Da la sensación que se ha hecho poco por erradicar locales informales. La ciudadanía reaccionó quemando estos establecimientos?

Se trabaja, pero no es suficiente. Seguimos trabajando. Estos días se han hecho fuertes operativos. Se han cerrado varios locales.

¿Cuál es su diagnóstico sobre el factor determinante de la delincuencia?

Juliaca es eminentemente comercial. Donde existe movimiento económico va a haber delincuencia. Eso no significa que nos quedemos con los brazos cruzados. Seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios y raíz de los últimos hechos tenemos el plan “Cerco integrado contra la delincuencia”. Este programa considera mayor equipamiento de las unidades de serenazgo. Se prevé pasar de 60 a 200 el número juntas vecinales porque Juliaca, cuenta con más de 300 urbanizaciones. Adquiriremos unidades de radio para estar interconectados entre serenazgo y Policía Nacional. Se adquirirán 15 camionetas y diez motocicletas. Todo esto va a fortalecer el patrullaje y la lucha contra la delincuencia y la inseguridad.

Los dirigentes piden que se declare en emergencia Juliaca. Advierten que el municipio perdió capacidad de respuesta a la delincuencia, razón por la cual piden la intervención del gobierno. ¿La delincuencia ganó la batalla?

Considero que no. Pero ese es el clamor de la ciudadanía. Se va a hacer el trámite en el transcurso de los días (al gobierno central). No es nuestra función declarar estado de emergencia. Sin embargo, vamos a remitir todos los documentos (a la PCM). Nosotros estamos trabajando todos los días contra la delincuencia. No estamos descansando. Juliaca, crece día a día.

La posición de los dirigentes es que el Ejército ingrese a colaborar en Juliaca, en el tema de la inseguridad y la delincuencia. ¿Es viable este pedido?

Nosotros estamos coordinando con las autoridades. Estamos en constante comunicación con la Policía Nacional. Se tramitará el pedido de los dirigentes, pero debe quedar claro que nosotros estamos trabajando todos los días sin descanso. Ojo, que el problema de inseguridad no solo es en Juliaca, es a nivel nacional.

¿Qué decir a cinco meses para que acabe su gestión?