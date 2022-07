Viruela del mono causa alerta en regiones del sur

Roberth Orihuela

La viruela del mono ha llegado al Perú. A nivel nacional ya se han reportado 157 casos, y el sur no está libre. En Cusco, los dos primeros infectados ya han causado alerta, más aún cuando uno de ellos es un ciudadano autóctono, posiblemente contagiado por turistas.

Las autoridades regionales han coordinado con los directivos del aeropuerto internacional y el terminal terrestre de Cusco, para reforzar los sistemas de control sanitario. Mientras que en Tacna también se detectó un caso de un ciudadano que se habría contagiado en Lima. Todos se encuentran aislados y recuperándose de la enfermedad.

A los casos positivos, se debe sumar los posibles contagios, en las dos últimas semanas se han descartado más de 10 en Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno. En esta última región, ayer se comunicó los dos últimos posibles casos. Se reportaron en la localidad de Juli, provincia de Chucuito y en la ciudad de Juliaca. Las muestras se enviaron para que sean analizadas en el Instituto Nacional de Salud de Lima.

Origen y cuidado

El nuevo virus que ha pisado suelo nacional tiene origen en África. Su transmisión a los humanos se inició en los años 70′s y desde entonces ya alcanzó el nivel de una enfermedad prevalente por temporadas en África Central y Occidental. Y los primeros casos fuera del continente africano se notificaron en Reino Unido, luego en otros países de Europa y ahora se extiende por América. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), este mal tiene una tasa de mortalidad de 3.6% y afecta con más fuerza a los niños pequeños y jóvenes.

Ante el riesgo de infección entre los ciudadanos, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió la Directiva 187-2022, en la que se dan las pautas para la prevención, detección y tratamiento del virus. Se señala que la viruela del mono se transmite por contacto directo con sangre, fluidos corporales o lesiones en la piel. Durante el periodo de incubación no hay transmisión del virus. Esto puede demorar entre 5 a 7 días. Luego empiezan los síntomas (ver infografía). En esta etapa el portador del virus ya es contagioso. Finalmente, la aparición de erupciones en genitales y rostro, y luego en el resto del cuerpo.

A tener cuidado

El jefe de Epidemiología de la Gerencia de Salud Arequipa, Jorge Velarde Larico, explica que la enfermedad tiene características de la varicela, es benigna y la mayoría de las personas no pasarán de un cuadro leve. Es decir, no más de 10 erupciones en el cuerpo. En estos casos pueden permanecer en casa, pero aislados de los familiares. Se recomienda el uso de mascarillas, guantes y mandiles. Además de no agitar las frazadas para no diseminar el virus.

Por su parte el jefe de Epidemiología de Salud de Tacna, Edgar Tejada, recomendó a los pacientes y médicos ser muy minuciosos durante la etapa de consulta cuando existe sospecha de la enfermedad. Destacó que algunos síntomas pueden ser confundidos con alguna infección dérmica o sarampión.

En algunos casos la viruela del mono se puede complicar; más aún si el infectado tiene otros cuadros clínicos de riesgo, como: niños, gestantes, pacientes VIH o inmunodeficientes, como diabéticos.

En estos casos, indica Velarde Larico, los signos de alerta son la aparición de más de 10 lesiones en la piel, y síntomas como intolerancia oral, dolor ocular o visión borrosa, deshidratación, dificultad para respirar, entre otras.

En estos casos, el paciente debe ser trasladado a un hospital para ser evaluado. En el caso de Arequipa el hospital Honorio Delgado ya cuenta con un área de aislamiento. En Cusco el nosocomio designado es el Hospital Regional y en Tacna será en el hospital Covid.