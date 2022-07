Universidad de Lima: estudiante denuncia que trabajador lo acosó sexualmente dentro de baño

El pasado martes 19 de julio, un alumno de la Universidad de Lima denunció en redes sociales que un trabajador de dicha casa de estudios lo acosó sexualmente cuando se encontraba saliendo de uno de los servicios higiénicos del campus.

En conversación con La República, el agraviado sostuvo que tras reportar el hecho con un personal administrativo, este le insinuó que el estudiante estaba dando “falsos testimonios”. Además, comentó que la institución recién se contactó con él cuando el joven hizo público su caso mediante un post de Instagram.

Sobre los hechos

Según lo narrado por el afectado, Edgar Lima, luego de haber acompañado a sus amigas a uno de los edificios, él se dirigió al baño donde recuerda que “no circulaba ni una persona más”, pero minutos después pudo escuchar que alguien entró. Es así que un personal, cuya labor aún se desconoce, se le acerca y le muestra sus genitales. Acto seguido le pregunta si desea hacerle una felación .

“Cuando salgo del inodoro me percato que había un señor miccionando, no era administrativo porque ellos suelen llevar pantalón y camisa. Mientras estoy lavándome las manos él se me queda mirando fijamente, pero lo ignoro. Luego, se acerca al lavadero; sin embargo, regresa al urinario y se saca parte de su ropa quedándose con un polo. Me mira y me dice: ‘¿Quieres?’”, mencionó el universitario.

Ante este panorama, el joven, quien comentó sentirse muy confundido, optó por salir del servicio higiénico. “Yo no sabía qué hacer ni cómo reaccionar en ese momento y tan solo me retiré de ahí. En lo que me estoy yendo, el señor me dice: ‘Te botas porque por solo estudiar en esta U’ ”, rememoró Edgar.

Cabe precisar que el entrevistado sostuvo que el sospechoso podría ser un obrero de las construcciones actuales o un empleado de jardinería, debido al tipo de traje que llevaba puesto, el cual no pudo identificar por el impacto de los hechos.

Complicaciones a la hora de la denuncia

Al no encontrar a ningún personal de seguridad que lo ayude, acudió a sus amigos, quienes lo acompañaron para tratar de confrontar al denunciado, empero, el trabajador ya no se encontraba en dicho baño. Finalmente, el alumno fue derivado a realizar el reclamo correspondiente con un administrativo, quien tras escuchar todo lo acontecido, minimizó la denuncia y le dijo: ‘”Qué hiciste tú para que el trabajador haga eso contra ti”, según lo manifestado por el estudiante.

Asimismo, el encargado le comentó que se iban a comunicar con él una vez que se verifiquen las cámaras de seguridad. Por lo que horas más tarde el mismo administrativo lo llamó. “El señor me trató de insinuar que yo estaba dando falsos testimonios contra la universidad, porque en las cámaras había visto que yo ingresé con mis amigos al baño, pero le dije que eso había pasado después del incidente”, declaró.

Horas después de lo mencionado, la víctima indicó que ese mismo día (martes 19 de julio) le robaron el celular, por lo que no tuvo ninguna comunicación con la institución hasta el día siguiente, fecha en la que denunció los hechos vía Instagram. Una vez publicado el post, la Universidad de Lima le envió un mensaje interno invitándolo a acercarse a uno de los despachos.

“Si yo no hubiera publicado nada, yo creo que la universidad no se hubiera contactado conmigo”, resaltó el agraviado. Asimismo, el jueves 21 recién pudo conversar con miembros de la Defensoría Universitaria, quienes le indicaron que el acusado había sido identificado, pero que estaban a la espera de su testimonio. Sin embargo, no le brindaron el nombre del trabajador ni el área a la que pertenece o si es parte de una empresa tercerizadora.

Respuesta de la Universidad de Lima

Ante estos hechos, la Universidad de Lima no ha publicado ningún comunicado sobre el caso. Este medio intentó contactarse con algún representante; no obstante, enviaron un correo mencionando lo siguiente:

“Tenemos una investigación abierta en trámite sobre un presunto hecho ocurrido en las instalaciones de la universidad. Agradecemos la atención a este caso y afirmamos nuestro compromiso por velar por los derechos de los miembros de la comunidad universitaria”, se lee en el correo.

Acorde con el punto 11 del ‘Lineamiento para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual’ de la Universidad de Lima, este tipo de procesos tienen un plazo de 15 días hábiles. Hasta el cierre de esta nota, la institución no le ha brindado a Edgar Lima los datos del cuestionado, por lo que él pide que este procedimiento se acelere para poder realizar la denuncia correspondiente en una comisaría.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).