Poder Judicial no define aún qué juez verá el caso Inti y Bryan

La justicia no siempre responde a tiempo y con tino. Los familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado están preocupados por la disposición del Ministerio Público de suspender la investigación por la muerte de estos dos jóvenes ocurrida el 14 de noviembre de 2020, durante las protestas contra el régimen de facto de Manuel Merino.

El abogado de los deudos, Jimmy Sotomayor, explica que la investigación está “suspendida” debido a que la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada señaló que ellos no son competentes para ser el juzgado de investigación preparatoria, dado que este caso no ha tenido “repercusión nacional o internacional, ni menos que haya lugar a un proceso complejo”.

Indicó que la defensa muestra su total rechazo a los argumentos señalados por la Sala Nacional, que menosprecia la muerte de Bryan e Inti y desconoce completamente el contexto en el cual fueron asesinados por agentes del Estado.

“La fiscalía suspendió la investigación porque no tenemos un juzgado de investigación preparatoria que garantice la legalidad de la investigación, y por ello sería muy fácil pedir la nulidad de los actuados por parte de los procesados”, manifestó el letrado.

Ante esta situación, dijo, pedirán una cita con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, para solicitarle que se tramite con celeridad la Casación nº 528-2022 planteada por el Ministerio Público para que se defina qué juzgado es el competente.

Pidió carpeta fiscal

Por una parte, el abogado Carlos Rivera precisó que esto se originó cuando, el año pasado, entre agosto y setiembre, uno de los investigados, el coronel Percy Tenorio Gamonal, exjefe de la Dirección de Operaciones Especiales PNP, solicitó copia de la carpeta fiscal y la fiscalía decidió no otorgarle el documento.

Frente a esto, dicho oficial presentó una tutela de derechos ante el Quinto Juzgado Penal Nacional y el juez, como corresponde, dijo que el señor Tenorio tenía derecho a que le den copia de la carpeta. “La fiscalía Supraprovincial de DD. HH. presentó una apelación y esta subió a la Sala de Apelaciones que, sin pronunciarse si era correcto o no, ingresó a trabajar el tema de la competencia y sobre esa base dice no es un caso de relevancia nacional”, señala Rivera.

Justicia. Poder Judicial debe definir la sala que verá el caso. Foto: difusión

“Preocupación latente”

“Cuando supimos esta postura que tomó una de las salas de la Corte Penal Nacional al decir que el caso no tuvo trascendencia nacional nos llamó la atención, debido a que el contexto lo amerita, son dos muertos, 78 heridos, 11 los investigados y representó la caída de un gobierno y su gabinete, ¿esto es cualquier cosa?”, pregunta Pacha Sotelo, hermano de Inti.

Y agrega: “Creo yo que la Sala Penal Permanente, que tiene la última palabra, va a devolver el caso del 14-N a la Corte Penal Nacional como corresponde. Sí hay una preocupación latente, pero tenemos que confiar, sabemos que la fiscalía ha detenido la investigación porque si no sería dar la razón a la Sala Penal Nacional. Vamos a seguir esperando”.

“¿Qué interés existe?”

Por su parte, Oscar Pintado, padre de Bryan, manifestó que lo ocurrido ya es algo que los venía preocupando debido a que nadie en la Corte Suprema quiere “agarrar” este caso. “Todo el país sabe lo que ocurrió ese día (14-N), inclusive cruzó fronteras. Este caso se tumbó a un gobierno, fue una de las represiones más violentas de los últimos 20 años”, indica.

Asimismo, manifiesta: “Como padre de una de las víctimas, me preguntó ¿qué ha ocurrido para que se paralice todo este proceso?, ¿acaso habrá algún interés de por medio? o ¿existirá algún tipo de influencia para que este proceso no encuentre la verdad y la justicia no avance por los canales correctos del ámbito legal?”.

“Mi patrocinado no dirigió el operativo”

Juan José Santibáñez, abogado del coronel PNP y exjefe de la Dinoes Percy Tenorio, dijo el año pasado que este oficial no dirigió el operativo durante las marchas contra Manuel Merino.

“Mi patrocinado no participó en la formulación de la orden de las operaciones. Eso lo ve directamente el Comando de la Policía Nacional. Mi patrocinado no participó de manera directa, él fue convocado ese mismo día (14 de noviembre 2020) para contrarrestar los actos de vandalismo”, afirmó.

También indicó que el coronel PNP se encontraba comandando a su grupo, lejos del lugar donde fallecieron los jóvenes tras recibir perdigones.

Disposición fiscal

Las investigaciones por el caso Inti y Bryan han quedado suspendidas por decisión de la fiscalía. Deudos están preocupados.