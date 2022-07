Magdalena: empresaria denuncia que extorsionadores le exigen S/ 5.000 para no atacar su negocio

Una empresaria denunció que recibió amenazas por parte de extorsionadores que le exigieron S/ 5.000 para no atacar su negocio ubicado en la cuadra 33 de la av. Brasil, en el distrito de Magdalena del Mar. La agraviada es hostigada por WhatsApp con mensajes, videos y fotos de armas.

Este ataque inició con llamadas intimidantes y un mensaje vía WhatsApp en el que los delincuentes le pedían una fuerte suma de dinero para dejarla trabajar. “Lo que me queda es de repente cerrar porque no hay forma de pagarle a ellos y mantener a mi personal”, dijo la víctima en Latina.

“Mensajes en el que me piden S/ 5.000 para poder trabajar tranquila, dicen ellos. Y si no, mi familia, y yo vamos a pagar todo, que me van a mandar un explosivo. Yo no tengo el dinero para poder darles. Es imposible, lo único que me queda si en realidad no me va a dejar trabajar, es cerrar porque no tengo otra forma”, señaló.

De acuerdo al matinal, la afectada, quien prefirió mantener en reserva su identidad, comentó que los delincuentes ingresaron a su local y gritaron su nombre, pero ella no se encontraba en el lugar.

A pesar de que denunció el hecho en la comisaría, las amenazas continuaron con el envío de fotos de granadas y armas.

Ante esta situación, la denunciante pide el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el personal de Serenazgo de la zona. “Que tomen en cuenta esta denuncia que estamos haciendo. No estamos pidiendo algo del otro mundo, queremos trabajar, nada más”, manifestó mortificada.