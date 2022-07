Derrumbe en Ventanilla: ¿qué pasó en la obra que colapsó frente a la municipalidad y dejó 6 heridos?

Alrededor de las tres de la tarde del sábado 23 de julio, un fuerte sonido alertó a los vecinos de Ventanilla, específicamente en la zona ubicada en frente de la municipalidad del distrito. Se trataba de un derrumbe producido en una obra pública, donde trabajadores de construcción quedaron atrapados entre los escombros ante las miradas impotentes de quienes transitaban por la avenida La Playa.

Inmediatamente, el personal de los bomberos recibió la alerta y se trasladó hasta el lugar para empezar con las labores de rescate. Inicialmente, se reportaron 20 personas atrapadas; sin embargo, posteriormente los hombres de rojo pudieron corroborar que seis obreros permanecían a la espera de ser auxiliados.

Hasta el lugar también se apersonaron agentes del Serenazgo y efectivos policiales del distrito, quienes tuvieron que romper las paredes de madera para iniciar el rescate.

Tras varios minutos de iniciarse la búsqueda, dos de los afectados lograron salir caminando y fueron atendidos inmediatamente por el cuerpo médico que se encontraba atento a cualquier emergencia.

Cerca de 40 minutos después, un tercer obrero fue hallado entre los fierros y la gran cantidad de madera, las cuales le ocasionaron algunos daños en el cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladado en una camilla.

Transcurrida una hora con 20 minutos, el comandante a cargo del rescate informó el fin de la operación. “No hay atrapados, con el procedimiento del llamado y búsqueda, y con la confirmación canina, además de la información de los trabajadores con los que me he reunido, no hay atrapados”, afirmó el comandante del cuerpo general de Bomberos del Callao, Carlos Gallardo.

“Finalmente, solo sacamos a seis personas con policontusiones, ellos fueron trasladados hacia los centros médicos más cercanos”, continuó la autoridad bomberil.

¿Qué dijo el alcalde de Ventanilla?

Frente a los reclamos de los vecinos del distrito chalaco, el alcalde Pedro Spadaro dio explicaciones acerca del accidente en la obra Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Ventanilla, proyecto que posee un monto de inversión de más de 33 millones de soles y tenía proyectado un tiempo de ejecución de 210 días calendario, es decir, siete meses. Además, se estaba realizando mediante la modalidad de obras por impuestos. Esto según la información de la propia municipalidad.

El burgomaestre detalló las causas que habrían originado el desplome y responsabilizó a la empresa “subcontratada Alicom” y a la entidad encargada de la supervisión de las instalaciones. “Para el llenado del techo, se han utilizado estructuras metálicas provisionales; para mantener la loza aligerada, estas estructuras metálicas; lamentablemente, por una deficiencia en ese momento, han sido mal colocadas y estas han cedido”, señaló.

“No ha sido en la construcción, entiendan bien por favor, las columnas están colocadas, lo que ha habido es la negligencia por parte de la empresa y la supervisión que ha permitido darle la autorización para el llenado del techo, cuando, lamentablemente, estaban mal colocadas las estructuras metálicas”, acotó.

La autoridad edil precisó que todo va a tener una investigación y una sanción correspondiente. Finalizó detallando que el seguro contra accidentes se activó para atender a todos los obreros heridos.

¿Hubo autorización de la Municipalidad de Ventanilla?

Pedro Spadaro aseguró que las responsabilidades serán determinadas por las investigaciones; no obstante, insistió en que los encargados de la supervisión de la obra tienen que ver con el accidente que pudo dejar víctimas mortales.

¿La municipalidad está invadiendo el área verde del ornato público para la construcción de su obra?

Ante las denuncias de los ventanillenses, el alcalde dijo que la zona de la obra no pertenece a un parque, sino a una plaza que ha sido destinada para la base de seguridad ciudadana “bajo la supervisión de la propia Contraloría General de la República”.