Cusco: captan a hombre maltratando a un perro pese a reclamo de sus vecinos

Un hombre maltrató a un perro frente a los reclamos de sus vecinos, quienes le pedían a gritos que suelte al animal, y hasta le hicieron saber que lo estaban grabando. Sin embargo, el sujeto no hizo caso.

El horrendo episodio habría ocurrido en Zarzuela, en el distrito de Santiago, provincia de Cusco.

En un video difundido por el medio Frase Corta, se puede observar al individuo, de quien se desconoce su identidad, sometiendo al can a un cruel maltrato. El hombre sujetó al perro con una soga por el cuello, lo arrastró por las inmediaciones de un pasaje y, mientras eso pasa, permite que otros animales lo muerdan.

Todo esto a vista y paciencia de varios de sus vecinos. “Oiga, suéltelo, qué le pasa, no sea enfermo”, se logra escuchar a través del clip.

“Está bien que te haya mordido, pero él no piensa, por qué lo haces sufrir así, arréglate con los dueños, por qué le haces eso a él”, manifiesta un morador. Al parecer, el can lo habría agredido antes.

Los testigos del hecho no dejaban de gritarle y amenazarlo con que lo estaban filmando, pero el tipo no prestó atención a sus advertencias. Una mujer trataba de justificarlo ante los vecinos, pero no lo consiguió. El perro quedó tendido en el suelo y ya no se movía.

¿Cómo denunciar el maltrato animal en Perú?

Para denunciar un caso de maltrato animal en el Perú, debes seguir los siguientes pasos:

Deberás obtener pruebas del hecho que vas a denunciar, de ser posible identificar al agresor

Es importante obtener la dirección del lugar donde ocurre el maltrato animal

Acudir a una de las comisarías del sector o la misma Municipalidad donde sucedió el hecho

¿Puedo realizar una denuncia de maltrato animal vía telefónica?

Sí, claro que puedes hacerlo. Solo debes comunicarte a la línea gratuita 0800-00-25 del Ministerio Público, quienes se encargan de realizar el seguimiento de las denuncias por maltrato animal.

¿Cómo puedo denunciar casos de maltrato a animales silvestres?