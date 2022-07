Gremios de Puno viajarán a Lima para protestar y exigir el cierre del Congreso

Diversos gremios a nivel nacional se convocaron para protestar en la capital exigiendo el cierre del Congreso los días 25 y 26 de julio. La región Puno, estará representada por dirigentes del Sutep y diversos líderes sindicales.

La decisión de viajar a Lima responde a la crisis política que existe en el país. César Hugo Tito Rojas, secretario de Defensa del Sutep en Puno, dijo que se desplazarán hasta Lima para decirle a Pedro Castillo que está haciendo las cosas mal.

“Nosotros no vamos a sumarnos a la derecha. Como no tenemos comunicación con Pedro Castillo, vamos a decirle que está haciendo mal las cosas y que no se olvide de sus promesas de campaña electoral. El problema es el Congreso y debe cerrarse si las circunstancias lo ameritan”, dijo Cesar Tito.