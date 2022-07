Empresaria de Magdalena también es extorsionada: delincuentes le piden S/ 5.000

Vive atemorizada. El negocio de una empresaria está en la mira de los delincuentes, quienes no dejan de extorsionarla desde hace semanas. La mujer ya denunció el hecho en la comisaría de Magdalena, pero asegura que el acoso continúa.

Según detalló, todo empezó por llamadas amenazantes. Al ver que hacía caso omiso, los hampones empezaron a enviarle mensajes de textos, donde reiteraban que tenía que darles 5.000 soles para que la dejen trabajar tranquila.

Sin embargo, las intimidaciones no quedaron ahí, ya que, incluso, los sujetos se acercaron al local que está ubicado en la avenida Brasil para encarar a su víctima, quien prefiere no revelar su identidad por miedo a represalias.

“Lo único que me queda es cerrar porque no hay forma que les pague a ellos y a mi personal. Si no les doy, me dicen que mi familia pagará”, señaló la mujer a Latina Noticias.

Este caso ya ha sido reportado a la Municipalidad de Magdalena; no obstante, las amenazas continúan y ahora incluyen fotos de armas de fuego y granadas.

“Mira, paisano, quien te habla es integrante de una banda criminal dedicada al sicariato y extorsión. Nosotros llevamos unos días siguiéndote los pasos y también a tu familia. Nosotros hemos estado en el restaurante y hemos visto que ningún bandido te está dando seguridad, tú sabes cómo son estas cositas”, se lee en una parte del mensaje de los malhechores.

La madre de familia teme por su vida, por lo que pidió a las autoridades locales que refuercen la seguridad en la zona y sigan investigando su caso.