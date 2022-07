Abogada denuncia que Poder Judicial la despidió cuando estaba embarazada

La profesional en Derecho, Maritza Ccari Chambi, de 35 años, denunció que el Poder Judicial (PJ) actuó de manera injusta cuando cortaron su contrato de trabajo un mes antes de dar a luz a su tercer hijo .

De acuerdo al testimonio de la abogada Cari, quien ahora se dedica a vender artesanías en Gamarra, en el 2017 ingresó a laborar como digitadora en el Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Un año después, quedó embarazada.

Maritza Ccari aseguró que, en el 2018, un mes antes de traer a su hijo al mundo, sus superiores la convencieron de renunciar a su cargo, bajo la promesa de ser reincorporada en otro puesto con un sueldo superior al que ganaba. En ese entonces, tenía un contrato hasta el 31 de diciembre y percibía una remuneración mensual de S/ 1.720.

Sin embargo, señaló que todo fue un engaño y el objetivo era deshacerse de ella porque, luego de renunciar como se lo pidieron, la entidad le ofreció un cargo con un sueldo mucho menor al que ganaba, casi 500 soles menos.

“Señores del Poder Judicial, es injusto lo que han hecho conmigo”, dijo Maritza al noticiario “Al estilo Juliana”. “No renuncié porque yo quise, pero como me ofrecieron ganar más, lo hice. Si me hubieran dicho que iba a ganar S/ 1.300, no hubiera hecho eso”, recalcó la ahora comerciante de tejidos artesanales.

No obstante, al verse en la necesidad de trabajar por sus hijos, Maritza aceptó el puesto que le ofrecían, pese a ganar menos. Sin embargo, en marzo del 2019, cuando su hijo tenía tres meses de nacido, recibió una carta de la coordinadora del área de personal de la Corte Superior, Julia Rosa Díaz Moreno, quien le comunicaba que el PJ no iba a renovarle su contrato.