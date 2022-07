Puno: mujer denuncia abuso sexual y maltratos por parte de su empleador en Juliaca

Una mujer denuncia violación, hostigamiento sexual y maltratos por parte de su empleador en la ciudad de Juliaca, en Puno. Ella aseguró que prefiere no identificarse por temor.

En declaraciones para Radio Pachamama, la joven contó todo lo que ha vivido cerca de unos cinco meses. Ella es de nacionalidad boliviana. Manifestó que llegó a Juliaca tras una promesa de trabajo que le hizo el dueño de una cantina.

Ella se encuentra trabajando en el lugar desde el mes de enero. El dueño del local nocturno le habría prometido un buen sueldo y comida para ella y para sus hijas, unas pequeñas de 11 y 4 años.

La mujer denuncia que durante todo ese transcurso de tiempo sufrió un constante maltrato y que se aprovecharon de su condición. “Cuando estaba borracho me obligaba a tener relaciones sexuales con él”, indicó la agraviada acerca de su empleador.

“Siempre me humillaban los hijos del dueño. Yo vivo sola en Juliaca, soy de Bolivia. No me pagaban, me daban 10 o 20 soles para la comida, nada más (...). Yo aguantaba porque no tenía dónde vivir, por la comida y la mayoría de personas que han trabajado ahí saben lo que me ha hecho”, aseveró.

La mujer dijo temer por su vida porque la habrían amenazado. Se encuentra esperando las garantías de la subprefectura. “Ellos son de tener dinero y me han amenazado”, afirmó.

Tras los abusos, terminó embarazada, sin embargo, por los esforzados trabajos, perdió a la criatura, mientras el sujeto le reclamaba por el hecho de haberse enfermado.