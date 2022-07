Lambayeque: trabajadores de Epsel acatan paro de 24 horas y advierten sobre huelga indefinida

Para exigir el cumplimiento de los pactos colectivos firmados entre el 2015 y el 2017 y la distribución oportuna de equipos de protección personas (EPP) contra la COVID-19, más de 600 trabajadores de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) acataron un paro de 24 horas preventivo. Advirtieron de que, si sus demandas no son atendidas, ejecutarán una huelga indefinida.

Los servidores de la EPS, la cual es administrada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), desde el 2017, realizaron un plantón en la sede de la empresa para exigir que su pliego de reclamos sea atendido de manera urgente.

Marcos Castañeda, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque (Sutselam), afirmó que, si bien el actual gerente general de la empresa, Víctor Mondragón, recién asumió funciones, ello no implica que no se vincule con el activo y pasivo de la entidad.

“Hay indiferencia y negligencia por parte de OTASS y de los propios funcionarios de la empresa con los acuerdos de pactos colectivos del 2015 al 2017, cuyo plazo para ser implementados fue de 15 días, pero han transcurrido hasta siete años y no se atiende, a pesar de que el costo de la canasta familiar se disparó y hay una desesperación en la economía de los hogares”, expresó para los medios de comunicación.

Asimismo, precisó que a la fecha no hay aumento de sueldos, uniformes, quinquenios ni la entrega oportuna de los EPP, como son mascarilla y alcohol, aun cuando se presenta la cuarta ola epidemiológica por coronavirus.

Exigen salida de OTASS

“No podemos ser indiferentes ante las necesidades de los servidores de Epsel. A pesar del aumento del costo de vida y de la pandemia, la empresa no ejecuta los 19 acuerdos considerados en los pactos colectivos del 2015 al 2017. Además, se tiene que proteger la salud y la integridad de los trabajadores ante la COVID-19″, enfatizó Castañeda.

También advirtió de que, si OTASS no atienden sus petitorios, entonces convocarán una asamblea general para una huelga indefinida. “La administración de OTASS es deficiente. No es posible que algunos trabajadores fallecieran sin ser beneficiados con los pactos colectivos. Es por eso que, al mismo tiempo, exigimos el término de dicha intervención (OTASS) de la empresa, pues no hay resultados”, enfatizó.