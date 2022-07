Kimberly García: MIMP felicita a campeona por ganar segunda medalla de oro en Mundial de Atletismo

Kimberly García está en la cúspide del atletismo otra vez. Este viernes, nuestra compatriota, nacida en Huancayo, se consagró con una segunda medalla de oro en marcha atlética. La presea codiciada la obtuvo al llegar a la meta en 2 horas, 39 minutos y 16 segundos en la carrera de 35 kilómetros. El 15 de julio, la deportista de 28 años había campeonado en la competencia de 20 kilómetros.

Con esto marca un hito de la historia del atletismo, ya que nunca antes el Perú había estado en la cima del podio. En ese sentido, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reconocieron el sacrificio de Kimberly García.

“Nuevamente, Kimberly García hace historia, hoy ha ganado la segunda medalla de oro para Perú en un Mundial de Atletismo, al campeonar en la prueba de 35 km de marcha atlética en el Mundial de Atletismo Oregón 2022. ¡Toda la gloria, Kimberly!”, se lee en la cuenta oficial de Twitter.

MIMP felicitó a la atleta por récord histórico. Foto: MIMP/Twitter

Perú en el segundo puesto de récord histórico de marcha atlética

Con esta marca, Kimberly García iguala, en el segundo puesto, el récord mundial de marcha atlética a la española María Pérez. La rusa Klavdiya Afanasyeva mantiene el mejor tiempo en la historia con 2 horas, 38 minutos, 24 segundos.

¿Quién es Kimberly García?

Kimberly García nació el 19 de octubre de 1993 en Huancayo. Empezó su entrenamiento como atleta a la corta edad de 5 años, deporte que practicaban sus primos, por lo que siempre tuvo el apoyo de su familia.

Sin embargo, tras ocupar el puesto 14 en los 20 km de marcha en los Juegos Olímpicos de Río 2016, consideró la posibilidad de dejar la disciplina que la apasiona por la falta de ayuda económica que implica ser un deportista profesional.

“Voy a pensar muy bien si voy a continuar. En mi país, a veces el deporte no es muy apoyado y puede ser que no siga. No sé si voy a continuar. Motivación tengo de sobra, me falta el apoyo”, confesó y la ayuda comenzó a llegar de a pocos.

Kimberly García soñó con su triunfo desde pequeña

García detalló que, a partir del kilómetro 15 de la competición de 29 km, su entrenador le dijo que aumentara el ritmo.

“Me dije que era ahora o nunca. En el último kilómetro, lo di todo para romper mi récord nacional. He soñado con esta medalla desde que era pequeña. Quiero dedicarla a todos los peruanos. Estarán muy orgullosos. Esta es la primera medalla para nosotros (Perú) en unos mundiales y espero que no sea la última”, aseguró en medio de lágrimas nuestra campeona.