Centauro, el nuevo sublinaje que podría evadir efecto de vacunas

El nuevo sublinaje BA.2.75 de la variante ómicron, conocido como centauro y que ya se encuentra en nuestro país, tiene hasta ocho mutaciones adicionales en la proteína espiga, lo que le ayudaría a tener más evasión inmune.

El investigador Roger Araujo, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS), explica que estos cambios que ocurren en esa proteína son muy importantes porque puede hacer que el virus entre más fácilmente a la células humanas.

¿Qué significa esto? “Que podría evadir parcialmente la respuesta inmune generada por las vacunas”, señala.

Según dijo, en la India se ha visto que este sublinaje está reemplazando a BA.2; sin embargo, no se sabe qué pasará cuando se enfrente al sublinaje BA.5 que también está en ese país, pero aún con pocos casos.

¿Centauro impactará en la cuarta ola en el Perú?

“Aún no lo sabemos, en la India este nuevo linaje estaba compitiendo con su papá, el BA.2, y sí ha comenzado a reemplazarlo, pero falta ver qué pasa cuando este se enfrente al mismo tiempo a BA.5. No sabemos si lo va a reemplazar, si va a ser más rápido o simplemente BA.5 lo va a detener y va a evitar que se esparza más. Todavía hay pocas muestras, pero en los países que se han detectado son pocos los casos y no se sabe bien cómo se va a comportar en las siguientes semanas”, apuntó Araujo.

Según otros expertos, en países donde hay más BA.5 el nuevo centauro no causa mayores problemas. Sin embargo, en aquellos países que todavía no tienen BA.5, los casos podrían aumentar rápidamente.

A nivel mundial, BA.5 es el linaje descendiente de ómicron, que actualmente predomina. “Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), BA.5 es casi el 53% de todas las muestras a nivel global. Y en el Perú también lo es, pues representa más del 50% de las muestras secuenciadas por el INS.

Vacunación con 3 dosis

En ese sentido, el infectólogo del INS recomienda a la población vacunarse con las dosis de refuerzo, en este caso con la tercera dosis porque reduce en un 87% la tasa de fallecimientos en comparación con las dos dosis tradicionales de la vacuna.

“Lo que ocurre con ómicron y sus descendientes, todos estos linajes, escuchamos que evaden el sistema inmune, no es que lo evadan del todo, es simplemente que es un poco más fácil para (ellos) escapar. Entonces, tenemos que reforzar el sistema inmune con las vacunas de refuerzo”.

En ese sentido, apuntó que la tercera dosis es fundamental para la variante ómicron y para sus descendientes. Y recordó que la respuesta inmune va cayendo a los 5 meses y es importante que los adultos mayores y personas con comorbilidades reciban la cuarta dosis.

La clave

El primer caso del sublinaje BA.2.75 en el Perú fue detectado en un adulto joven de Lima este. Tiene la tercera dosis y, pese a ello, se infectó; pero no ha requerido oxígeno ni hospitalización. Se encuentra estable y bajo observación de los médicos.