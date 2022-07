Ana Estrada: “Quisiera que se administre justicia de forma razonable, no con sesgos o creencias”

Este viernes 22 de julio es un día decisivo para la activista Ana Estrada Ugarte. En estos instantes, jueces de la Corte Suprema están reunidos en audiencia para establecer el protocolo médico de su eutanasia.

Al respecto, la también psicóloga pidió que su caso se resuelva de manera razonable con base en aspectos técnicos.

“Quisiera, en principio, decir que solamente se administre justicia, de acuerdo a los parámetros estrictamente técnicos y jurídicos, no con sesgos o creencias que tenga que ver con temas personales suyos, que todo sea transparente y que sea lo más justo posible”, señaló a RPP.

Estas declaraciones las brindó con relación a la propuesta de un magistrado que planteaba la intervención miembros eclesiásticos en los lineamientos para su ‘muerte digna’.

“Este vocal plantea, por ejemplo, que participen iglesias, que Ana Estrada obligatoriamente escuche cada nueve meses a representantes de iglesias que estén en contra de la eutanasia”, comentó hace unos días, en RPP, el adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo.

El pedido de Ana

El 14 de mayo, durante la audiencia en la que se analizaba el fallo que declaró viable el pedido de Ana Estrada, la activista que sufre de polimiositis desde los 12 años, se dirigió a los vocales de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente para expresar su deseo.

Ana Estrada hizo énfasis en los valores de justicia, vida, autonomía y libertad. Imagen: captura @anaestradau