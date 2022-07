Transportistas no levantarán paro hasta lograr acuerdos

Por: Alexis Choque y Liubomir Fernández

El paro de transportistas de carga pesada que acatan los sindicatos en el sur del Perú continuará. Esto a pesar de que desde ayer se instaló una mesa de diálogo en Arequipa, pero no se ha logrado un acuerdo concreto. La reunión convocada para ayer entre los transportistas y los representantes del gobierno no tuvo el resultado esperado. No alcanzó el tiempo para resolver los siete puntos en agenda y hasta el cierre de esta nota, el vocero del Frente Nacional de Transportistas y Conductores de Carga Pesada, Javier Corrales, aseguró a La República que no levantarán el paro indefinido. La cita seguirá hoy desde las 9.00 de la mañana.

A la reunión, que se desarrolló en la sede de la Prefectura Regional de Arequipa, llegó el viceministro de Transporte, Luis Rivera. El primer punto a tratar fue la competencia desleal que tienen los transportistas bolivianos y ecuatorianos con los nacionales. Corrales y otros dirigentes que llegaron desde Puno, expusieron que actualmente los transportistas bolivianos ingresan con sus tanques llenos y con una reserva de combustible que les resulta más económico. Con esto cobran fletes más baratos, desplazando a los transportistas nacionales.

Para contrarrestar este problema, el asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Pastor Paredes, indicó que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que exige que cualquier vehículo que ingrese del extranjero, garantice que el combustible que trae cumpla con las condiciones mínimas de calidad. “Con esto vamos a impedir que los transportistas de Bolivia ingresen con su combustible y serán sancionados. Este proyecto propone que Osinergmin se encargue de la fiscalización”, indicó Pastor.

En respuesta, los conductores no aceptaron la iniciativa porque creen que el país vecino podría mejorar su combustible y la ley no tendría efecto. Pidieron que se precise en la normativa que todos los vehículos extranjeros solo ingresen con la cantidad mínima de combustible y tras el ingreso al territorio nacional, sean escoltados hasta el grifo más cercano para que se abastezcan. “Cuando nosotros ingresamos a Bolivia o Chile los carabineros nos escoltan hasta el grifo más cercano y ahí nos obligan a abastecernos. Exigimos el mismo trato”, añadió el presidente de la Unión de Transportistas y Conductores de Carga Pesada de la región Puno, Víctor Montalico Feliciano.

El viceministro Rivera aceptó que se incluya este pedido y recomendó a los dirigentes buscar a congresistas que los apoyen a incluir estas especificaciones en artículos, cuando el Congreso debata el proyecto de ley.

Hasta el momento el proyecto de ley solo fue aprobado por unanimidad en la comisión de Transporte del Congreso.

Hasta el cierre de esta nota, los transportistas aún debatían el segundo punto en agenda relacionado a reserva de carga y tabla de valores. Faltaba atender los pedidos de revisión de contratos de concesión de peajes, la reestructuración de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), el proyecto de ley del conductor, la revisión de las Leyes de Municipalidades y Antimonopolio, la ampliación de vigencia de las licencias de conducir y el alza del costo del combustible.

Juliaca sitiada

Mientras tanto, en el tercer día del paro de transportes contra la suba de pasajes, la ciudad de Juliaca, amaneció sitiada. Los conductores de carga pesada cerraron las vías de ingreso y salida en protesta por el alza del precio de los combustibles.

La Policía Nacional informó que en la vía Juliaca- Arequipa y Juliaca Cusco, se logró que los huelguistas permitan el paso cada determinado tiempo en razón a que se estaba afectando a cientos de personas.

Por la tarde, el transporte urbano decidió levantar su medida de fuerza y le dio una tregua de dos meses al gobierno.