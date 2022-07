Padre de familia pide apoyo económico luego de que incendio consumiera su hogar

Un terrible incendio sucedido este jueves 21 de julio dejó sin hogar a un padre de familia, quien junto a su esposa e hijos lo han perdido todo y se han quedado totalmente en la calle , por lo que piden ayuda económica para superar este difícil momento.

Se trata de Daniel Flores Trujillo, quien mediante sus redes sociales comunicó lo ocurrido e hizo un llamado a la población y a sus familiares a solidarizarse con la complicada situación que le toca pasar.

“Hacemos un llamado de generosidad a todas las personas de buen corazón, tanto a mi familia, amistades y personas en general para que nos brinden su apoyo voluntario. Hoy, 21 de julio de 2022, un terrible incendio azotó mi hogar provocando que se queme absolutamente toda mi casa y las cosas que tenía dentro de ella ”, dice la publicación de Twitter.

En seguida, añade: “Apelamos a su solidaridad, para que con el apoyo de ustedes podamos salir nuevamente adelante después de esta terrible tragedia”.

De esta manera, también brindó su número de Yape, Plin a nombre de María Flores Trujillo y cuenta bancaria del BCP y BBVA en Perú , así como cuenta rut en Chile a nombre de Daniel Flores Trujillo.

“Dios me ha enviado una prueba que aún no logro entender. Infinitas gracias (a todos), Dios me los bendiga”, señala la publicación.

Números de apoyo

El número de Yape y Plin a nombre de María Flores Trujillo: 997 522 601

BCP: 19131447477026

BBVA: 0011-0312-0200331903.

En Chile