Migraciones: reportan largas colas para tramitar pasaportes en Breña

Desde la mañana del 20 de julio, decenas de ciudadanos han formado largas colas en los exteriores de la sede de la Superintendencia Nacional de Migraciones, ubicada en la avenida España, distrito de Breña, para poder tramitar sus pasaportes de cara a los viajes proyectados por el puente festivo de Fiestas Patrias.

Dicha aglomeración se dio luego de que el martes la entidad anunciara por medio de sus redes sociales que se atendería de forma ininterrumpida a aquellas personas cuyas salidas del país estuvieran programadas entre el 25 y el 31 de julio, lo que generó expectativas entre los interesados.

Es así que hasta altas horas de la noche, el flujo de personas que acuden al local de Migraciones se ha mantenido en números altos, lo que ha dificultado la atención a los presentes, quienes han visto una ralentización en el avance de la fila, así como desorden en el lugar.

“Yo he estado desde la 1:00 p. m. haciendo mi cola y nos han hecho formar cinco colas para los días que nos han programado y hasta el momento, nada. Y ahora nos dicen que no nos van a atender y nos quieren botar a todos. Todo el día aquí, la cola no avanza”, comentó un ciudadano molesto a los micrófonos de La República.

Situaciones similares fueron reportaron por otros usuarios que tenían citas programadas para hoy, quienes señalaron a Migraciones de no cuidar el orden de atención y que eso es lo que ha causado que personas que tenían citas para la tarde sigan en la fila.

Largas filas en los exteriores de Migraciones. Foto: Raúl Egúsquiza / URPI - LR

Ante la alta acogida que ha tenido esta disposición y previendo un escenario similar para los próximos días, a través de su cuenta de Twitter la Superintendencia Nacional de Migraciones ha anunciado una disposición adicional con el fin de disminuir los tumultos formados por los ciudadanos.

En este sentido, señalaron que aquellos que hubieran sacado una cita para ser atendidos el miércoles 20 entre las 3:00 p. m. y las 9:00 p. m., podían acercarse en cualquiera de los horarios establecidos previamente para la tramitación de pasaportes en lo que resta del mes de julio.