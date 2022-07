Maternidad de Lima: médicos denuncian muertes de bebés por falta de equipos

Médicos de la Maternidad de Lima denunciaron falta de equipos médicos, fármacos y demás insumos para la correcta atención de los recién nacidos y las gestantes. Por tanto, indicaron que el índice en la tasa de mortalidad de los neonatos ha incrementado en el último mes.

“Tenemos, en primer lugar, el sulfatante pulmonar. Hace tiempo dijimos que faltaban, hoy volvemos a repetir lo mismo. Esto es vital para nuestros recién nacidos. Si no se les da el sulfatante, los niños mueren. No tenemos medicamentos postparto y postaborto. La progesterona tampoco, y es vital para evitar las hemorragias en nuestras gestantes. Lo que reitero es el llamado al señor ministro; sobre todo por el bien de la madre y el recién nacido , para no caer en los niveles de muerte neonatal que en estos últimos meses estamos cayendo”, dijo uno de los doctores a La República.

Asimismo, otro médico de dicho recinto hospitalario advirtió al ministro de Salud sobre la situación que se vive en la interna de la Maternidad y lo hizo responsabilidad de la salud de las pacientes y neonatos si no se interviene en el nosocomio.

“Que los niños no mueran en el intento de sobrevivir porque no hay máquinas, están saturadas o se usan inadecuadamente (...) Si no, más niños, en su responsabilidad, no van a sobrevivir, señor ministro”, recalcó.

Finalmente, la representa del Sindicato de Médicos de la Maternidad de Lima, Blas Chuchón Palomino, reiteró la falta de equipos para la atención neonatal y la necesidad de equipamiento médico para el personal de salud.

“Efectivamente, nosotros nos encontramos aquí en protesta de falta de medicamentos, falta de ventilador, falta de uniformes para el personal. Por eso nos encontramos aquí. Hacemos un llamado al ministro de Salud, Jorge López Peña, quien se comprometió a hacer el cambio de gestión, pero hasta ahora no lo ha hecho”, denunció el vocero.