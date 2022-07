Loreto enfrenta aumento de criminalidad, narcotráfico y corrupción

El narcotráfico y la corrupción de funcionarios son algunos de los causantes del alarmante aumento de criminalidad en la región Loreto, informó Carlos Del Piélago Cárdenas, presidente de la Corte Superior de Justicia de esta región.

El titular de la corte añadió que pese a los esfuerzos para sentenciar en todos los casos penales, temas de criminalidad, “este fenómeno está creciendo de manera exponencial, rebasando la capacidad del sistema de justicia”.

Del Piélago Cárdenas remarcó que los jueces y juezas han demostrado mucha valentía para enfrentar casos de delincuentes muy peligrosos, pero las autoridades policiales no les brindan la seguridad que requieren, tampoco a los fiscales.

“Hace poco mataron a un empresario argentino frente a una Fiscalía penal, en pleno centro de Iquitos, y no había ningún policía haciendo vigilancia para brindar protección a esta institución. He dicho públicamente, así como mataron a esta persona pueden matar a un juez o fiscal que les estorba. Hemos reclamado y la respuesta de la Policía es que no hay efectivos”, comentó.

En ese contexto, sostuvo que la zona está en un nivel 4 de inseguridad, tal como lo evidencian los dos Decretos Supremos emitidos el pasado 18 de julio, que prorrogan el estado de emergencia en las provincias de Putumayo, Mariscal Ramón Castilla, y en el distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, por 60 días.

Finalmente, la autoridad remarcó que el alcalde del distrito de Vargas Soplín, en la provincia del Putumayo, alertó ante la subprefectura de Maynas sobre la crisis en esta zona fronteriza.