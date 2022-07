Incendio en Gamarra: presidenta del emporio afirma que no hubo gente “atrapada o encadenada”

La tarde de este jueves 21, se registró un incendio en el emporio de Gamarra. Hecho que dejó a más de 40 personas encerradas entre los pisos siete y 10 de la galería Golden Plaza. En las imágenes que se difundieron a través de las redes sociales, se puede ver cómo los ciudadanos que estaban en el interior sacaban unas telas por las ventanas para pedir auxilio.

Sin embargo, recién, una hora más tarde, los hombres de rojo pudieron controlar el fuego y rescatar a los individuos que se encontraban ahí, quienes ya habían empezado a salir por la ventana. En esa línea, la presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, descartó que las personas hayan sido encerradas.

“El incendio ha sido en una tienda del cuarto piso, entonces el humo y el susto ha hecho que la gente suba a los pisos de arriba y no baje. Se ha dicho que la gente ha estado atrapada, encadenada, eso en Gamarra no ocurre. No ha ocurrido en este caso. Ya el incendio ha sido controlado”, dijo a RPP Noticias.

Asimismo, se mostró más tranquila luego de que los bomberos lograron controlar la situación que mantuvo a la población en alerta.

“Muy preocupada, con un poquito de tranquilidad, porque me han dicho que ya está controlado... Lo más importante es la vida y dejar trabajar a los bomberos”, manifestó a RPP Noticias.

Recordemos que el comandante Mario Casaretto, jefe de la cuarta comandancia departamental Lima de los Bomberos, mencionó que los hombres de rojo evacuaron a los ciudadanos, quienes realizaban compras dentro del lugar y los alrededores.

“Sacamos a la gente por lugares seguros, incluso, cargamos a las personas mayores para que salgan del lugar más rápido. El incendio fue en una galería donde se venden todo tipo de productos, como computadora, ploteos, entre otras cosas”, señaló a Canal N.

¿Qué hacer ante un incendio?