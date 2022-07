Incendio en Gamarra: gabinete contra incendios no funcionó durante el siniestro

Esta tarde, un incendio consumió la galería Golden Plaza en Gamarra. Un total de 50 personas quedaron atrapadas en la zona superior del edificio tras un intento fallido de escape. Según el comandante de los bomberos, Mario Casaretto el gabinete contra incendios del centro comercial no funcionó.

“No se ha activado el cuerpo de bomba del edificio. Solo hemos visto 14 extintores utilizados, por eso les ha ganado el fuego porque el extintor es para el amago no para el incendio. No han funcionado sus gabinetes (...) nada ha funcionado. Me parece que es el motor del pozo de agua que tienen que tener abajo. No ha funcionado el gabinete contra incendios”, dijo la autoridad bomberil.

Asimismo, manifestó que hay poca cultura de prevención ante una emergencia como esta pues las personas al ver el fuego al borde de las escaleras han subido a los pisos superiores y el humo ha generado que se ahogen.

“El incendio está al borde las escaleras, la gente en su desesperación se ha ido a la parte superior. El humo sube por el tragaluz de las escaleras y esto ha generado un pánico colectivo. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es un poco más de práctica, simulacros. Esto es una tripa, hay escaleras, el ascensor, pero el ascensor no se usa esto es lo que ha generado más problemas”, precisó.

Canales de ayuda

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que se debe comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.