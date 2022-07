Incendio en Gamarra: así fue el rescate de las personas que permanecían atrapadas en la galería

Alrededor de 50 personas, entre adultos y menores de edad, lograron salir ilesos de la galería Golden Plaza, ubicada en el populoso emporio comercial de Gamarra, en La Victoria. Más de 15 unidades de bomberos llegaron hasta el cruce de los jirones Antonio Bazo y Gamarra, para atender el siniestro que mantenía en vilo a quienes permanecían atrapados por las llamas y a los testigos que observaban impotentes desde afuera.

El siniestro se produjo a la 1.00 p. m. de este jueves 21 de julio, cuando decenas de ciudadanos recorrían los pasillos del edificio de 12 pisos en busca de prendas para comprar. Además, según narraron algunos presentes, en los últimos pisos habría trabajadores de talleres textiles encerrados.

Imágenes recabadas por La República dan cuenta de la ardua labor que realizaron los hombres de rojo para poner a buen recaudo a los ciudadanos que, presos del miedo, algunos de ellos intentaron salir por las ventanas, apoyándose con telas y sogas, hacia los inmuebles aledaños. Otros, agitaban trapos o prendas de ropa para pedir auxilio.

Según precisó el comandante de los Bomberos, Mario Casaretto, el gabinete contra incendios del centro comercial no funcionó, lo que dificultó aún más la labor de su equipo.

“No se ha activado el cuerpo de bomba del edificio. Solo hemos visto 14 extintores utilizados, por eso les ha ganado el fuego porque el extintor es para el amago, no para el incendio. No han funcionado sus gabinetes (...) nada ha funcionado. Me parece que es el motor del pozo de agua que tienen que tener abajo. No ha funcionado el gabinete contra incendios”, manifestó.

Además, la autoridad bomberil lamentó que haya poca cultura de prevención ante una emergencia como esta, ya que las personas decidieron subir hacia los pisos más altos al ver el fuego, acción que provocó asfixia en varios afectados.