Paro de transportistas: camioneros bloquearon por minutos la Panamericana Sur

Los transportistas de carga pesada, que acatan un paro indefinido en Arequipa, bloquearon este jueves por algunos minutos el kilómetro 48 de la carretera Panamericana Sur.

Los conductores apostaron sus pesadas unidades en uno de los carriles, minutos antes de las 8.00 a.m. El subprefecto provincial, Juan Carlos Jacquehua, detalló a La República que el tránsito se vio afectado por aproximadamente 40 minutos.

“Por esos minutos los transportistas solo estaban permitiendo el tránsito de vehículos menores, pero no dejaron pasar a los vehículos grandes que transportaban carga”, informó Jacquehua desde la sede de la Prefectura Regional.

Cabe mencionar, que un contingente de policías logró tomar el control en la carretera y restableció el tránsito . Son aproximadamente 200 agentes que se encuentran en este punto.

El bloqueo de este jueves generó sorpresa entre las autoridades. Según Jacquehua, los transportistas se comprometieron a no intentar bloquear en ningún momento las carreteras, por lo que investigarán si el intento de bloqueo de este jueves fue por parte de los transportistas del Frente Nacional o personas infiltradas.

No descartó que los transportistas también se hayan incomodado con las afirmaciones que dijo el último miércoles el viceministro de Transporte, Luis Rivera, antes que culmine la mesa técnica que desarrollaban en horas de la noche. En la cita, el funcionario alegó que no le importaba si los transportistas levantaban el paro o no.

Continúa reunión

Este jueves continúa la mesa técnica en la sede de la Prefectura Regional de Arequipa. La cita estaba prevista a las 9.30 a.m. donde deben abordar los puntos restantes que hay en agenda.