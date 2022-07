Arequipa: madre de adolescente asesinado no podría enterrarlo a 3 meses del crimen

A tres meses de un crimen en Camaná, Miriam Huamaní, madre de un adolescente que habría sido calcinado, aún no encuentra un poco de alivio para su dolor. Hasta el momento, la progenitora no puede darle cristiana sepultura a su hijo.

El cuerpo, que pertenecería al adolescente, se encuentra en la Morgue Central de Arequipa, específicamente en el área de Medicina Legal. Los restos están en avanzado estado de descomposición y no se pudieron identificar.

Como se recuerda, la víctima fue encontrada junto con su amigo Fray Quispe C. (19) en un pozo de una casa ubicada en el asentamiento humano Santa Mónica del centro poblado de Pucchún, distrito de Mariscal Cáceres, en la provincia arequipeña de Camaná. Ambos fueron asesinados en abril del 2022.

Miriam cuenta que acudió hasta en tres oportunidades a la morgue para solicitar que le den el cuerpo de su hijo, pero siempre obtuvo la misma respuesta negativa.

“Ha pasado mucho tiempo desde que encontraron a mi hijo y todavía no puedo tenerlo conmigo para que descanse. Me han pedido que tenga paciencia, me dicen que todavía no pueden dármelo”, declaró la madre a Exitosa.

Desde Medicina Legal, se informó que los cuerpos están en custodia, debido a que los resultados de ADN estarían listos dentro de seis meses; además, aún debe culminar el análisis óseo para determinar las lesiones traumáticas que tienen a causa del crimen. Tampoco se conoce con claridad la edad de los restos hallados en Camaná.