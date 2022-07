PNP detiene a 8 personas por usurpación de terrenos en Huancayo

Consiguió maderas y esteras, construyó una choza con la ayuda de sus dos hijos y no se movió de su porción de terreno. “Una profesora me traía comida y de a poco pudimos levantar esto”, dice José y luego muestra la casa de barro. “De acá no me voy más”, sentencia el hombre que hasta antes de la pandemia de la COVID-19 se ganaba la vida vendiendo pan y pasteles en Jauja y Huancayo.

En esa región del país está creciendo la toma de terrenos ilegales, algunas de ellas consumadas, una práctica en la que están detrás la miseria, las mafias, el negocio y hasta la política.

La madrugada de este 20 de julio, la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) culminó una investigación, que tuvo su inicio el 8 de junio del 2021, al desbaratar una organización criminal denominada Los Terrícolas, implicada en tres delitos graves.

A los integrantes de esta red mafiosa se les acusa por los delitos contra el patrimonio (usurpación agravada), la fe pública (falsificación de documentos y falsedad ideológica) y la tranquilidad pública (organización criminal y delitos conexos) en agravio de comuneros y pobladores de la comunidad de Azapampa, ubicada en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo (Junín), y también en perjuicio del Estado.

Operaban desde el 2011

Las investigaciones realizadas por las autoridades policiales y el Ministerio Público determinaron que Los Terrícolas venían operando desde el 2011. Invadieron 13.000 metros cuadrados de terrenos en la zona de Capillata con la finalidad de ponerlos a la venta.

Fuentes de la Diviac revelaron que esta red criminal está bien estructurada y que cada uno de sus miembros tiene roles y funciones definidas. Como personas claves se tienen a Cledi Celia Flores Canchanya, Pablo Román Vilcahuamán, Bertha Gamarra Vilcahuamán de Poma y Nancy Liliana Rojas Cahuaman.

Estos contaban con una “legión” de usurpadores, colaboradores, tramitadores y un brazo armado que actúa sin misericordia en cada usurpación. Según se conoce, abusaban de la población vulnerable para apropiarse de sus terrenos, a fin de luego venderlos entre 15.000 y 20.000 soles utilizando documentos falsos.

Esta investigación fue realizada por la Diviac en coordinación con la Fiscalía Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín. Durante la madrugada, fueron allanados 23 inmuebles con el objetivo de capturar a 10 de sus integrantes. Ocho de ellos fueron atrapados.

Los detenidos son: Espinoza Echavaduis Donato, Tello Huaman, Ronald Roger (36), Vilcahuaman Rojas, Antonio Percy, Rojas Vilcahuaman, Nancy Liliana (53), Román Vilcahuaman, Pablo (47), Curo Perez, Percy Elías (48), Flores Canchanya, Cledi Celia (43), Vilcahuaman Ticse y Zósimo Rodolfo (57).