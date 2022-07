Cajamarca tiene una brecha de 67.578 niños de 5 a 11 años sin vacunas contra la COVID-19

En la región Cajamarca, el proceso de vacunación sigue lento a pesar de la cuarta ola por COVID-19. La coordinadora regional de Inmunizaciones, Katherine Vásquez, señaló que hay grupos poblacionales en los que el problema es más complejo. Por ejemplo, precisó que 67.578 niños de 5 a 11 años no tienen ninguna dosis de vacuna, lo que hace que sean vulnerables a la pandemia.

Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), la región cajamarquina aplicó 1 313 648 (86%) primeras dosis, 1 224 292 (80,2%) segundas dosis, 704.903 (53,2%) terceras dosis y 48.668 (8,8%) cuartas dosis a personas de 5 años a más.

Sin embargo, las cifras no son alentadoras por grupo etario, tanto es así que de una población objetivo de 200.000 niños de 5 a 11 años, solo 132.422 (65%) tienen primeras dosis y 107.531 (52%) cuentan con segundas dosis de Pfizer pediátrica. “ Esta situación demuestra que 67.578 menores no tienen ninguna dosis debido a la negativa de sus padres o apoderados, quienes no autorizan la vacunación por idiosincrasia, temor o porque consideran que los biológicos no son necesarios”, explicó a La República.

La funcionaria invocó a los docentes a vacunarse en la lucha contra el coronavirus. Foto: Gobierno Regional de Cajamarca

Asimismo, anotó que, de 34.000 docentes, el Reunis reportó que 30.020 (89,4%) recibieron primeras dosis; 29,530 (87,3%), segundas dosis; y 18,617 (55,2%), terceras dosis. “ Son 4.000 profesores que no se vacunaron, y argumentan que la inmunización contra el coronavirus no es obligatoria, por lo que las autoridades educativas no pueden prohibirles trabajar”, aseveró Vásquez.

La funcionaria recalcó que esta problemática se centra en la zona rural de las provincias de Chota, Cutervo, Cajamarca, Celendín, Jaén y Cajabamba.

“Se realizan coordinaciones con los funcionarios de la Dirección Regional de Educación para reforzar las campañas de sensibilización sobre la importancia de la vacunación. Además, se promueven eventos como el Festival de la Salud”, finalizó.