Arequipa: inexperiencia de empresa retrasa obras en hospital Yanahuara

En el primer año de la pandemia, REGALMA EIRL hizo muy buenos negocios con la Red Asistencial Arequipa de EsSalud. La empresa es una de las tres que se beneficiaron con millonarias obras por la emergencia Covid-19 y detrás de ellas están los mismos dueños. Obtuvo trece órdenes de compra por más de S/ 409 mil en 2020 cuando poseía todas las acciones Juan Julio Carpio Mita. Ganó servicios de los más diversos, desde mantenimientos de pisos para baños en Mollendo por S/ 33 mil, hasta la instalación de una puerta de aluminio por S/ 32 mil.

La suerte del privado fue coronada con la emisión de dos órdenes de compra, pero ahora con el mando de Diana Velazco Moya y su madre Rosa Moya Castro. Por contratación directa, el Seguro eligió a REGALMA para que ejecute dos obras bajo la nominación de mantenimiento, cuando en realidad son proyectos nuevos. Uno es el “mantenimiento de la infraestructura de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)” del hospital Yanahuara por S/ 4 millones 368 mil 160. La otra es el “mantenimiento de infraestructura, instalaciones mecánicas, eléctricas y sanitarias de Emergencia” por S/ 5 millones 944 mil 416.

REGALMA tuvo suerte, porque según su historial de contrataciones con el Estado, no está especializada en construcción para hospitales. La decisión de EsSalud la están pagando los pacientes porque ambas intervenciones no culminan. La ampliación de UCI se edifica en al cuarto piso del nosocomio. El objetivo era ampliar con 16 camas UCI más el hospital. Según la orden de compra, la obra iniciaba el 17 de diciembre del 2020 y culminaba el 15 de abril del 2021, 120 días de plazo. Es decir hay un retraso de 1 año y 3 meses a julio de este año.

El proyecto ha tenido muchos cuestionamientos. Uno de los galenos del nosocomio, Juan Gallegos desde 2021 venía acusando que la obra no cumplía con las normas técnicas en infraestructura y equipamiento. “Hay espacios que no existen. No hay donde pasar visita y ver el historial del paciente, casilleros para el personal, espacios para guardar los equipos. (…) Iniciaron esto sin el conocimiento de que necesita una UCI”, señaló el uciólogo.

Para colmo no se había considerado la adquisición de ascensores en el proyecto.

La emergencia

En abril de este año, el representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Angel María Manrique, denuncia la paralización de la obra de Emergencia. Acusaba que los pacientes eran afectados por la falta de ambientes. La intervención, según la orden de servicio, debía culminar en agosto del 2021. Sin embargo, hay un retraso de casi un año.

En abril 2021, la gerente de REGALMA, Diana Velazco, solicitaba la entrega de un sector más de Emergencia para realizar la etapa 2 de la obra. “En consecuencia, nos vemos impedidos de cumplir con nuestras obligaciones” advertía. En la actualidad los trabajos continúan en la zona de Emergencia y no hay fecha exacta de culminación.

La República solicitó información sobre si la empresa ha sido penalizada por los retrasos. Yilbert Zeballos, mediante la carta N°1032-2022, respondió que las contrataciones se encuentran en proceso de aprobación y evaluación del Órgano de Control Institucional (OCI), sin precisar si tiene procesos de castigo económico.

EsSalud: ampliaciones no afectan nuestra economía

Según la repuesta del Seguro Social de Salud en la carta N° 1032-2022, los retrasos y ampliaciones plazo de la UCI “no afecta la economía de EsSalud” y que la contratación es “objeto de regularización”.

Mientras que sobre la obra de Emergencia, señaló por carta N°879-2022 que la contratación se encuentra en proceso de aprobación y que el Órgano de Control Institucional (OCI) viene haciendo la evaluación del procedimiento.