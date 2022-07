El sistema de salud antes de la COVID-19 era precario y sigue igual, según especialista

¿Cómo nos coge la cuarta ola de COVID-19?

Esta cuarta ola no va a ser igual ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, porque para esta fecha la población ya tiene cierta inmunización, distinto a los periodos anteriores. Vamos a ver un incremento mayor de casos en las próximas semanas, pero no se darán casos de enfermedad grave o fallecimientos como en las olas anteriores. Hay un avance, no el ideal, pero mucha gente ya está vacunada .

Sin embargo, hay un incremento preocupante de casos...

Hay obligaciones de las autoridades, pero también de las personas para afrontar esto. Lo principal ahora es impulsar la vacunación en los grupos donde no se ha completado . A muchas personas les falta la tercera dosis lo que nos da un 90% de efectividad. Por eso es importante que, en contexto de incremento de casos, si me falta tercera dosis, vaya por ella.

¿Cómo evalúa al gobierno frente a la pandemia?

Inicialmente, hemos avanzado en las vacunas, pero para mí, lamentablemente, el cambio de autoridades cuando entro el ministro Condori hizo que se debilite la estrategia de vacunación, no se avanzó. No se ha podido reforzar el primer nivel de atención. Lo irresponsable fue que cuando dejaron de registrarse casos graves, se volvió a descuidar al sector. Nuestro sistema de salud era precario y sigue siendo, por eso registramos tantas muertes. No debemos perder el impulso de mejorar el sistema de salud, quebrado y sin capacidad de respuesta significa muertes, no solo por COVID-19. El reto de la cuarta ola es que personas que tengan otras enfermedades no fallezcan por falta de atención.

¿Qué deben hacer los ciudadanos?

Si estamos con síntomas, ahí si mi recomendación es usar mascarilla para no contagiar a otros. Aislarse y tener el diagnóstico. Si tengo COVID-19 es importante no usar corticoides . Su uso en los primeros días de enfermedad puede incrementar el riesgo de enfermedad grave. Si mi saturación es buena con paracetamol es más que suficiente. El uso de corticoides es hospitalario.

¿La mascarilla facultativa fue un error?

Al aire libre el riesgo de contagio es muy bajo. La mascarilla protege sin duda alguna, pero cuando está bien puesta y bien usada.

Hay preocupación por los casos en los colegios...

No se está coordinando entre el Minsa y Educación para vacunar a niños. Los colegios son escenario ideal para buscarlos y vacunarlos. No podemos correr el riesgo de volver a la semipresencialidad, cuando lo que hemos visto es que los estudiantes han perdido aprendizajes por no tener educación presencial. Más que restringir hay que vacunar.

No solo son escolares no vacunados, también hay profesores...

Lamentable. Tomar acciones porque por norma una persona que trabaja presencialmente debe tener sus tres dosis. Si está trabajando sin sus tres dosis hay responsabilidad.

Muchos colegios decidieron cerrar ante contagios

Los niños se infectaron como adultos estando en casa hace dos años. Insisto lo importante es la vacunación. Si vemos el volumen que tienen otros esquemas de vacunación. Más del 90% tiene vacunas y en caso del COVID-19, más del 90% tiene al menos una vacuna. No es un tema de ser antivacuna, no hemos hecho el esfuerzo suficiente en poder explicar y acerca la vacuna y dar acceso . No podemos volver a dejar la educación escolar a nivel virtual, debe seguir presencial. Hay que tener en cuenta que es posible que algún niño o miembro de comunidad educativa se infecte cuando hay incremento de casos. El Covid no ha dejado de ser mortal pero no para todos, solo para aquellos no vacunados o con comorbilidades. Lo que debemos asegurar es que la comunidad educativa esté vacunada. De esa manera ante un caos mi reacción no será cerrar el colegio, sino quienes se infectaron permanezcan en casa cuatro o cinco días. Ya hemos cerrado las escuelas dos años y medio, no debemos cerrarlas más.

¿Y la reactivación económica puede detenerse por esta cuarta ola?

La pandemia nos ha dado sorpresa. No descarto si algo se desborda, pero es improbable. Las dos primeras olas fueron mortales, la tercera contagiosa, pero el volumen de casos graves fue menor al punto que no se saturó el sistema de salud. Hoy hay un incremento de casos. Las hospitalizaciones duran menos tiempo que antes, hay casos severos, pero no llegan a UCI. Las medidas restrictivas donde restringimos libertades debe estar respaldada con evidencia. Restrinjo libertades como Estado porque voy a tener ganancia en protección de personas. Si tenemos claro que ganancias va por vacunación, mayoría ya tienen algún nivel de inmunidad, y perspectiva no es similar a las anteriores, la primera adopción no debe ser restringir, sino aumentar focalizadamente en quienes falta vacunar, disponibilidad de diagnóstico. Esto último es importante porque estamos en temporada de invierno y es frecuente el incremento de enfermedades respiratorias no Covid necesariamente. Aquí juega un papel importante el primer nivel de atención. Si tenemos primer nivel con capacidades vamos a descongestionar hospitales.