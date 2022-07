Viruela del mono: mayoría de contagios en el Perú se han dado por saliva durante acto sexual

Los casos de viruela del mono en el Perú, actualmente, son 112. Desde el 26 de junio, fecha en que se anunció el primer paciente confirmado, el Ministerio de Salud ha realizado distintas charlas informativas al respecto para evitar más contagios. Sin embargo, de acuerdo al infectólogo Leslie Soto, directivo del Colegio Médico del Perú que ve directamente a pacientes sospechosos de la enfermedad para su descarte, no se ha ahondado lo suficiente en las transmisiones durante el acto sexual.

“Toda persona que tenga sexo va a intercambiar saliva tanto a nivel boca-pene, boca-vagina, boca-ano. Si hay saliva y hay viruela del mono, ahí va a haber transmisión de enfermedad; es por eso que está disparándose”, resaltó en entrevista con La República.

Reveló que en la mayoría de los casos presentados en el Perú se observan lesiones genitales. “Este virus se transmite por la saliva. Entonces, lo que estamos viendo es que hay muchas lesiones a nivel genital, tanto en la parte del pene como en el ano. La razón de esto es que tanto en el pene como en el ano y la boca hay tejidos que se llaman mucosas y a través de las mucosas va a pasar el virus”, detalló.

Cabe señalar que en este caso el uso de preservativos no impide la transmisión, ya que no se trata de una enfermedad sexual. “Se cuidan para no tener VIH u otras ETS, pero esto se transmite por la saliva. Quien tenga sexo va a usar saliva. Si usted tiene sexo, va a besar una persona, tiene sexo oral, vaginal, puede contagiarse, tenga cuidado”, puntualizó el infectólogo.

Asimismo, dijo que la idea principal es estar alerta de con qué personas involucran sexualmente, sobre todo si se tienen síntomas, para que de este modo no se llegue a una mayor propagación de la viruela del mono.

“Esto se transmite por la saliva. Entonces, ¿cómo se puede transmitir por saliva? Dos puntos: al besar y al tener sexo”, enfatizó.

Síntomas de la viruela del mono

De acuerdo al Ministerio de Salud (Minsa), los primeros síntomas de la viruela del mono son fiebre, dolor de cabeza y fatiga. A ello se le suma la inflamación de ganglios linfáticos en cuello, axilas e ingle.

Posteriormente, se notan las lesiones en la piel, las cuales evolucionan de forma paralela. El periodo de incubación es entre siete a 14 días, pero puede extenderse de 5 a 21 días.