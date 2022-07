Salud declara cuarta ola de COVID-19 en Arequipa

Semanas atrás el Ministerio de Salud (Minsa), ya había anunciado el inicio de una cuarta ola de la COVID-19 a nivel nacional. Fue necesaria la visita días atrás del director de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del Minsa, Alexis Holguín Ruiz, para solicitar a la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) se pronuncie sobre el tema.

“ En ese sentido y en reunión acordamos declarar el inicio de la cuarta ola ”, declaró Ruperto Dueñas, director ejecutivo de la Salud de las Personas de la Geresa al cumplirse varios indicadores como que la positividad supera el 25%. Llegó hasta el 32% días atrás. Diversos especialistas ya presagiaban una nueva embestida de la pandemia, y que inició el 6 de junio, pero para la Geresa solo se trataba de un brote.

Jorge Velarde, jefe de la Dirección de Epidemiología, explicó que uno de los indicadores para tomar la decisión f ue el incremento de la positividad durante 6 semanas y que ya supera el 30%. Además, los hospitalizados pasaron de entre 40 y 50 hasta 90 en la actualidad. En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) tenían 3 internados, pero habrían superado el estado crítico. Sobre la mortalidad empezaron a ocurrir decesos. “Por lo tanto, nosotros decimos, estamos iniciando la cuarta ola en Arequipa. Las olas no se dan en forma conjunta sino aparecen poco a poco y en determinados territorios. Ahora nos toca más retrasado”, señaló el epidemiólogo.

Alida Huamán, directora adjunta del hospital Honorio Delgado Espinoza, indicó que aún no han percibido un aumento de casos en el nosocomio . Su reporte hasta el lunes 18 de julio es de 17 hospitalizados, 3 pacientes en situación crítica, 2 en área de Alto Flujo y 1 en UCI. “Tiene que haber un número sostenido de casos, y no se ha presentado. Por eso estamos hablando de rebrotes. Pero estamos evaluando día a día”, declaró.

Velarde indicó que esperaban que la curva epidemiológica comenzara a bajar, pero que han visto que sigue subiendo. Pidió a la población tome sus precauciones. El especialista indicó que los que se están hospitalizando son los mayores de edad que no tiene el esquema completo de vacunación o ninguna dosis. Los que más se contagian son los jóvenes, adultos y mayores, es decir desde los 20 años para arriba. Sobre los menores, sostuvo que también se están infectando en colegios, “pero no en la magnitud de las otras edades”. “La población no hace caso. Está más preocupada en ir a los malls, al cine o ir al fútbol”, cuestionó.

Por último Velarde indicó que la Geresa está evaluando actividades con grandes cantidad de gente, como el Corso de la Amistad o conciertos y que en su debido momento la entidad tomará una posición. “ Si siguen aumentando los casos, no va a ver desfile, Corso, porque vamos a tener que hacer prevención ”, señaló.

Ruperto Dueñas agregó que para la reunión del Comando COVID-19 de este miércoles 20 de julio se tendría un estimado de cómo afectaría a la región la cuarta ola.

Sigue en aumento casos COVID en Cusco

Los casos de Covid en Cusco siguen en alza. Desde hace dos semanas, el promedio de contagios diarios era de 200; sin embargo, las UCI aún permanecen vacías . De las 40 camas disponibles en los tres hospitales, solo 6 están ocupadas.

Sin embargo, los casos leves han colapsado los hospitales, sobre todo para el diagnóstico. El director del hospital regional del Cusco, José Pinares, sostuvo que la situación del nosocomio es crítica. “Nuestro hospital está colapsado. Por el Covid hemos tenido que implementar nuevas áreas y todo se ha reducido”.