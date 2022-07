Piura: directora de colegio en Huancabamba denunció agresión de rondas campesinas

La docente detalló que habría sido arrastrada y juzgada por la agrupación ronderil de la zona en Piura. Además, señaló que también agredieron a otros funcionarios de la UGEL Huancabamba

La directora de centro educativo Mario Vargas Llosa, en el Centro Poblado de Huamaní, Elizabeth Montoya, denunció que 7 ronderos la habrían secuestrado y golpeado por un conflicto con la esposa de un dirigente ronderil.

“Atentaron contra mi vida y mi integridad física. Son personas agresivas que disfrutan cuando te humillan. Se les nota en el rostro cierta satisfacción. Yo he tenido que denunciar y seguir porque no me parece justo esto”, detalló Montoya.

Según la funcionaria, habría recibido el castigo tras denunciar a la docente de su escuela, María Dolores Ojeda Pintado, por presuntamente agredir a un alumno de primer año de primaria.

La supuesta agresora es esposa del rondero Gregorio Machado, quien habría tomado la decisión de castigar a Montoya.

La docente Elizabeth Montoya informó que denunciará el hecho ante las autoridades competentes. Esto, para que tomen las medidas correctivas, ya que su vida corrió peligro.