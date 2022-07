Mitos sobre el trasplante de órganos: no es posible extirpar órganos de cadáveres en la morgue

En los últimos años, la desinformación ha tomado un gran protagonismo en la evolución digital de las comunicaciones, lo cual se ha visto reflejado con la pandemia y el virus de la COVID-19. Grandes grupos proliferaron información falsa en torno a la cura, tratamiento de la enfermedad; así como la negación de la misma.

Sin embargo, la desinformación, los mitos, las leyendas urbanas y mentiras no son propias del coronavirus, sino que ataca a distintos aspectos del sistema de salud en la sociedad. Uno de ellos son los mitos en lo que se refiere a los trasplantes de órganos.

En comunicación con La República, el doctor Juan Antonio Almeyda Alcántara, director general de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot), explicó que estos “generan temores en la población”.

Por esa razón, Almeyda asegura que “ todas las personas deben estar más informadas sobre la donación de órganos, saber cuándo se puede donar, quién puede donar, etc. ”, a fin de fomentar la solidaridad y combatir la desinformación.

¿Tráfico de órganos para trasplantes?

Uno de los mitos más recurrentes tiene como protagonista la morgue, lugar donde se almacenan los cadáveres humanos que esperan ser identificados o retirados para ser sepultados o cremados.

Se ha afirmado en distintas ocasiones que personal médico realiza extracciones sin consentimiento para vender los órganos a familias que esperan y necesitan un trasplante con urgencia .

Almeyda precisó que para realizar un trasplante de un órgano se necesita un gran grupo de personal calificado. Foto: composición Jazmin Ceras / La República.

Sin embargo, el director de la Digdot desmintió, de manera tajante, esa versión. “Esos órganos ya no son útiles”, sentenció. “ Eso solo ayuda a que la población pierda confianza y el tema de la donación parte desde la confianza ”, agregó.

A su vez, Almeyda precisó que para realizar un trasplante de un órgano se necesita un gran grupo de personal calificado, en las distintas etapas del proceso, como psicólogos, patólogos, enfermeras, médicos, laboratoristas, anestesiólogos, etc. Además, “para mantener los órganos viables, el cuerpo debería estar conectado a UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), si no los órganos dejarían de funcionar”, añadió.

Por otro lado, el especialista del Minsa hizo hincapié en la compatibilidad: “Una cosa fundamental es la compatibilidad, y la posibilidad de ser compatible es una entre 100 para que no haya rechazo, sino el órgano se pierde ”.

“Un trasplante es complicado. No hay un almacén de órganos, los órganos no duran. Un corazón no puede estar fuera de un cuerpo, más de cuatro horas; un hígado, más de seis horas; los pulmones, más de cuatro horas; y un riñón, más de 12 horas”, recalcó el especialista.

En el Perú sí existió un caso de venta de órganos. Un hombre de México, tras encontrar un riñón compatible en el cuerpo de otra persona, pagó para que se le hiciera el trasplante. “Lamentablemente, el hombre murió porque el procedimiento se hizo en una clínica clandestina sin las condiciones adecuadas y no era candidato para trasplante”, finalizó Almeyda, quien resaltó la importancia de las condiciones salubres y de personal necesarios para un trasplante de órganos.

Cifras despierta alarma

Según las cifras actualizadas obtenidas del Minsa, 5.765 personas están en la lista de espera de trasplante de órganos . Un total de 5.017 ciudadanos requieren córneas, 721 pacientes esperan por riñones y 22 necesitan un trasplante de hígado.

En cuanto al corazón, dos pacientes esperan un trasplante y otros tres necesitan un pulmón para seguir viviendo. Sin embargo, hasta mayo de este año solo se han realizado 126 trasplantes y, durante el 2021, solo 23 familias aceptaron donar los órganos de su familiar fallecido, mientras que 44 se rehusaron.

Por su parte, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que el 77% de peruanos no acepta la donación de órganos y solamente el 13% sí está de acuerdo con dicho proceso.