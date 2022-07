Cusco: empezaron demoliciones en hospital Lorena

Cerca al mediodía de ayer, empezó la demolición de algunas áreas del hospital Antonio Lorena del Cusco. A una década del inicio de su construcción, se debe derruir y desmontar las zonas deficientes para reiniciar su construcción.

El director del Pronis, Carlos Cartolín llegó a Cusco para dar inicio a los trabajos denominados como obras tempranas para la conclusión del hospital. Explicó que, preliminarmente , se identificó que los pabellones 12 y 16 están defectuosos y deben ser demolidos. No descartó que otras áreas corran la misma suerte. “Hay otras áreas en estudio y evaluación. Por ejemplo, hemos visto fisuras en las losas que nunca han sido utilizadas, probablemente tenga que ver con drenajes no considerados en el expediente original de la obra. Todo eso será parte del contrato actual”, apuntó.

El funcionario enfatizó que la modalidad Fast Track con la que se concluirá el Lorena agiliza el proyecto, ya que les permitirá avanzar con pequeñas obras pese a que aún no están definidos aspectos claves como la firma del contrato o el presupuesto final. “ En otra modalidad se demoraría, para un proyecto de alrededor de mil millones como sería este, nueve meses solo en la licitación ”, dijo.

Sobre el presupuesto, Cartolin aseguró que aún no está definido, sino más bien en ajuste constante. “El costo final recién se sabrá el 17 de octubre . No le puedo dar cifra exacta, si lo hago le mentiría. Pido a la ciudadanía y a los periodistas no especular”, mencionó.

La conclusión del Lorena estará a cargo de la empresa Stiler con la que se firmará el contrato entre el 10 y 17 de octubre, luego de terminadas las obras tempranas de demolición, desmontaje y mejoras de la infraestructura actual.

Herencia de la corrupción en un hospital

El hospital Antonio Lorena fue iniciado por la empresa brasilera OAS en el 2012. Tres años después, su construcción fue paralizada luego de constantes retrasos y descubrirse presuntos actos de corrupción que involucran al expresidente regional Jorge Acurio y a la exprimera dama, Nadine Heredia, hoy investigados.