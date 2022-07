Joven fue ‘pepeado’ tras salir a comer ceviche con sujeto que conoció en aplicativo de citas

Continúan siendo más las víctimas que denuncian ser ‘pepeadas’ y asaltadas tras salir a citas con personas que conocen a través de los aplicativos. Un joven manifestó que pactó un encuentro con un hombre 10 años mayor que él en un centro comercial de Chorrillos tras conocerlo vía Grindr. Sin embargo, el agresor insistió en que vayan a una cevichería para almorzar y pasar un rato más ameno.

“Yo lo contacté por el aplicativo Grindr, quedamos en conocernos en un centro comercial. Por insistencia de él, que no quería quedarse ahí, nos fuimos a comer a una cevichería. Estuvimos desde las dos de la tarde hasta las cinco aproximadamente. No recuerdo cómo he llegado a mi casa, no recuerdo en absoluto nada. Me robó muchas cosas de valor”, dijo el afectado a ATV Noticias.

Asimismo, indicó que le insistió en reiteradas oportunidades tomarse una foto para compartirla en redes sociales, pero el sujeto no quería. Por tanto, en un descuido aprovechó y capturó una instantánea que fue enviada a uno de sus amigos para que la guardara por seguridad sin saber lo que horas después le pasaría.

“Le decía varias veces para tomarnos una foto, pero él no quería. Tampoco quería sacarse los lentes negros que llevaba. En un descuido aprovecho y le tomo la foto y se la mandé a un amigo que sabía que había salido a esa cita. Por eso es la única foto que tengo de esa persona”, señaló.

El joven manifestó que tras la cita perdió el conocimiento y no recuerda ni siquiera cómo llegó hasta sus vivienda. Asimismo, instó a las autoridades a dar con el paradero de su agresor, pues se trataría de un nuevo modus operandis de robo.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).