Alto mando PNP destituye a general García por cobro de ‘cupos’

El alto mando de la Policía Nacional expectoró de sus funciones al jefe de la Segunda Macro Región Policial de Lambayeque, general PNP Max García Esquivel, horas después que La República divulgara fotografías de un empresario cuando pagaba un “cupo” en efectivo al suboficial PNP Ray Velásquez Calsín, asistente personal y brazo derecho del general García.

El comandante general de la Policía Nacional, teniente general PNP Luis Vera Llerena, informó que el relevo del general Max García respondía a una investigación de la Inspectoría General de la PNP, sobre imputaciones de extorsión y desembolso de “cupos” por propietarios de discotecas y night clubs de Chiclayo.

El último sábado, reporteros de este diario registraron en video cuando uno de estos empresarios denunciantes abonaban el “cupo” acordado con intermediarios del general Max García.

“Un equipo de la Inspectoría General ha viajado a Chiclayo para que tome acciones administrativas disciplinarias a partir de indicios e información que hemos recibido, por lo que se decidió remover del cargo al general Max García”, dijo a la prensa el comandante general de la PNP.

El jefe máximo de la Policía Nacional aseguró que no era la primera vez que el general Max García estaba involucrado por los mismos hechos. Recordó que cuando era jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, el general Max García fue denunciado por hechos similares y se le abrió una investigación.

Mientras duraban las pesquisas, el general García fue enviado a la Dirección de Seguridad Ciudadana, pero luego fue transferido como jefe de la Segunda Macro Región Policial de Lambayeque, y nuevamente fue acusado de cobro de “cupos”.

El equipo de efectivos que el general Max García llevó a trabajar con él a la región Lambayeque también ha sido relevado y despachado a Lima para que cumplan funciones administrativas, en tanto se desarrollen las pesquisas.

Según fuentes de la Inspectoría General de la PNP, son 17 los policías investigados por el caso de la extorsión de los empresarios en Chiclayo.

Entre ellos se encuentran 4 coroneles, 4 comandantes, 2 mayores, un alférez y 6 suboficiales. Estos son:

-Coroneles Joel Leguía Revelo, Wilder Tumilián Córdova, Mario Ñaupari Quispe e Iván Alberca Espinoza.

-Comandantes Enrique Torres Jáuregui, Carlos Ulfe Rodríguez, Javier Malca Torres y Juan Paz Oyola.

-Mayores Giomar Zalón Villacrés y Julio Arapa Chamana.

-Alférez Anthony Rayo Santos, resguardo personal del general Max García.

-Suboficiales Ray Velásquez Calsín (filmado cuando cobraba los “cupos”), Julio Gentile Pachas, Jean García Jaime, Julio Raime Tairo, Brandon Contreras Valenzuela y Harold Espinoza Gonzales.

Investigado. El general PNP Max García Esquivel. Foto: La República

La emboscada

El sábado 16 de julio, el suboficial Ray Velásquez había convocado a uno de los empresarios extorsionados por inmediaciones de la casa comunal Guillermo Baca Aguinaga, ubicada en la primera cuadra de la calle Francisco Cabrera, para la entrega del dinero como parte de una coima acordada.

En las imágenes se observa que Ray Velásquez recibe un fajo de billetes y cuenta la cantidad, sin darse cuenta de que reporteros de La República lo filmaban y fotografiaban.

Los empresarios denunciaron que estas actividades ilícitas comenzaron cuando el general Max García ejecutó un operativo con más de 200 efectivos contra las discotecas. Y que en esas circunstancias el suboficial Ray Velásquez, que lo acompañaba, pidió sus números telefónicos a los dueños de los locales, y también proporcionó el suyo con el objetivo de acordar los pagos de “cupos” para evitar continuas intervenciones policiales.

“Nosotros como empresarios siempre hemos colaborado con la Policía Nacional, por ejemplo, mediante el Comité Cívico, o cuando ha habido actividades de la institución. Pero con el general Max García nos comenzaron a poner números. O sea, empezaron a extorsionarnos”, comentó “Carlos”, propietario de una discoteca ubicada en la carretera Pimentel a 20 minutos de la ciudad de Chiclayo.

“Carlos” confirmó a La República que a raíz de la llegada del general Max García Esquivel como jefe de la Segunda Macro Región Policial de Lambayeque, se inició el pago de “cupos” para que los dejaran trabajar. El encargado de cobrar las coimas era el suboficial Ray Velásquez Calsín, conocido por todos como Ray.

“Cuando la policía entró a mi local, Ray (Velásquez) se entrevistó con mi administrador, pidiendo mi número telefónico. Quería explicarme cómo íbamos ‘arreglar’. Yo de antemano dije que no tenía nada que ‘arreglar’, porque mi local tiene autorización de la Municipalidad y de Defensa Civil. Y lo más importante, que no permite el ingreso de menores de edad, porque la seguridad les pide su identificación”, relató el empresario “Carlos”.

Sin embargo, al día siguiente de la intervención policial, “Carlos” ya no pensó lo mismo. Ese día lunes, en horas de la mañana, recibió una llamada telefónica del número 940 914 481. Era el suboficial Ray Velásquez, quien lo estaba convocando para reunirse en una calle de Chiclayo

“Estaba durmiendo, cuando a eso de las 8 a.m. sonó el teléfono: ‘¡Hola, hermano. ¡Te habla Ray! Te espero a las 9 en la casa comunal. No falles’, dijo y colgó el teléfono”, recordó el empresario.

“Ray Velásquez era desconfiado, porque cuando llegué al punto, me hizo bajar de mi camioneta y que caminara de esquina a esquina. Creo que se aseguraba si alguien lo estaba grabando. Luego me dio el alcance y ambos ingresamos a mi camioneta. Allí me pidió mi celular y empezó a revisarlo, pensaba que lo estaba grabando. Luego sacó un papel donde estaban las direcciones de todas las discotecas con los nombres de los dueños. Yo me sorprendí y solo lo escuché”, continuó el empresario “Carlos”.

“‘Mira, mi hermano, nosotros sabemos cuántas discotecas hay en Chiclayo y todas tienen que matricularse (pagar) porque es la orden del máximo (general Max García). Dime, cuánto puedes dar: ¿1, 2 o 3?’, me dijo. En ese momento no entendía lo que me decía. Luego me aclaró que estaba hablando de mil, dos mil y tres mil soles. Yo me asusté por el monto, peor aún cuando me dijo que los pagos son semanales y terminé diciéndole que solo podía darle 500 soles”, afirmó “Carlos”.

“Ray Velásquez se molestó y me aclaró que tenía que pagar 2 puntos y medio (2.500 soles) 2.000 para el 1 (general Max García) y 500 soles para él. De lo contrario, iban a intervenir mi discoteca. Incluso me dijo que ese monto era porque en mi local iba poca gente y ya lo había tasado”, relató el empresario.

“Carlos” confirmó también que el suboficial Ray Velásquez llamaba por teléfono al general Max García para que los empresarios no desconfiaran de él. En ese momento, Velásquez, en efecto, le respondió la llamada cómplice.

Coima exprés. El suboficial Ray Velásquez (derecha) recibiendo "cupo" de un empresario. Foto: La República

Fiscalía de Lambayeque se pone a cargo

El titular del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, Julio Taboada Ramón, abrió investigación preliminar contra el general PNP Max García Esquivel por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial.

El exministro del Interior y exfiscal Juan Carrasco Millones, en representación de los empresarios afectados, denunciará ante el Ministerio Público a los involucrados. “Estamos reuniendo todos los elementos de pruebas para ser entregados a la Fiscalía. Estos hechos no deben quedar impunes”, señaló.