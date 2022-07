Distintas empresas, mismos dueños: el círculo que se beneficia con EsSalud

¿Quiénes amenazaron de muerte a Roberto Huarhua? La mañana del 31 de marzo el médico salía desencajado de la Dirección de Investigación Criminal (DIVINCRI) de la Policía. Interpuso una denuncia porque la noche anterior una corona de muertos apareció en la puerta de la casa de sus padres. La esquela advertía: ‘no terminas de ser cojudo… y quieres ser pendejo’. El entonces gerente ejecutivo de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud nunca había sido coaccionado.

“ Las amenazas vendrían de un grupo que se les está cortando todos los beneficios (…) Más (gente) de la gestión anterior, que hizo uso indebido de recursos económicos” acusaba.

Huarhua fue amenazado justo cuando estaba denunciando irregularidades ante Contraloría. Entre las acusaciones de las que dio cuenta estaban las millonarias obras en hospitales. Se ejecutan bajo la fachada de mantenimiento, cuando eran proyectos nuevos. Estos además tenían retrasos, perjudicando a miles de pacientes. Cinco días después de recibir el arreglo fúnebre, Huarhua fue removido del cargo.

Las más importantes contrataciones fueron realizadas en la gestión de Edilberto Salazar Zender. Este personaje estuvo al frente de EsSalud en Arequipa durante los primeros años de pandemia, aunque con algunas intermitencias, como su licencia para postular al Congreso.

“ Suma millones el perjuicio ”, advertía Huarhua en las afueras de la DIVINCRI.

REGALMA y el hospital Yanahuara

Tres privados hicieron negocios con EsSalud de una manera muy peculiar. Bajo el amparo de la Ley N°30225 (de contrataciones del Estado), que simplificó los procesos durante la emergencia del Covid-19, ganaron contrataciones directas: REGALMA EIRL, RIOFERR SRL y Materiales de Construcción y Distribuidora EIRL (MACODI). Las tres cobraron cerca de S/ 17 millones 923 mil 092, sin mediar proceso de selección regular donde participaran más postores.

Todas estas empresas están vinculadas entre sí. Son distintas en nombre, pero tienen los mismos dueños, accionistas o representantes (ver gráfico).

El 23 de abril, Alegre Raúl Fonseca, en ese momento presidente ejecutivo de EsSalud, arribó a Arequipa para constatar la situación de los hospitales. Cuando inspeccionó Yanahuara, varios funcionarios intentaban explicarle los problemas, como la tardía compra de un ascensor. En este nosocomio le confiaron dos obras a REGALMA: el mantenimiento de las instalaciones mecánicas, eléctricas, sanitarias de Emergencia por S/ 5 millones 944 mil 416 y mantenimiento de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por S/ 4 millones 368 mil 160.

Relación de empresas

El dueño de la firma desde el 2016 fue Juan Julio Carpio Mita. En enero del 2021 entregó el 100% de sus acciones a Diana Katherine Velazco Moya. Ambos personajes tienen el mismo domicilio, según Reniec . Es más, Rosa Inés Moya Castro, madre de Diana Velazco Moya, es actualmente representante de REGALMA. Los cambios se dieron justo antes que el privado consiguiera las obras y órdenes de compra. Inclusive Diana Velazco, de apenas 21 años en 2021, firmó las actas de entrega de las instalaciones de EsSalud para comenzar los trabajos.

En la dirección legal de REGALMA, no se encontró a algún representante. Solo una mujer señalaba ser inquilina y no conocer a los dueños del privado. En el primer año de pandemia (2020) la empresa obtuvo 13 contrataciones con EsSalud por la suma de S/ 409 mil 913. Antes de ser gerente de la Red, el director de hospital Yanahuara con pasado aprista, Yilbert Zeballos, aseguraba que en febrero se entregaría la UCI, pero a mitad del 2022 la obra aún está pendiente.

Vera Ballón y el hospital Melitón Salas

Son pocos los obreros de REGALMA trabajando en la remodelación de la Emergencia del hospital Yanahuara el 8 de julio. Javier Gustavo Vera Ballón, hermano del aprista y ex presidente regional Daniel Vera Ballón , es conocido y lo han visto varias veces en las obras.

“El residente es otro, pero es (Vera) uno de los encargados y no siempre está. Lo puedes encontrar en las oficinas”, admite uno de los trabajadores. Javier Vera coordina diversos aspectos de las obras, directamente con EsSalud. Fuentes del personal médico y administrativo lo han visto haciendo ello. Él lo niega (ver entrevista). Además su domicilio es exactamente el mismo que consigna Materiales de Construcción y Distribuidora EIRL (MACODI) en Barrio Obrero del Cercado.

Justamente a MACODI se le encargó edificar el nuevo hospital Melitón Salas por S/ 5 millones 900 mil . Esto pese a que no tiene ningún tipo de experiencia con obras para el Estado. Quien aparece con el 100% de acciones de MACODI es nuevamente: Juan Julio Carpio Mita. El abogado tras ceder su participación de REGALMA, tomó inmediatamente las de MACODI. Salazar Zender, quien postuló años atrás por el APRA, afines del 2021, adujo que la construcción del Melitón Salas acabaría a principios del 2022, pero las labores continúan.

RIOFERR y el hospital Escomel

A Javier Vera Ballón no solo se le vio en Yanahuara. Fuentes de EsSalud aseguran que acompañó varias veces a Rosa Inés Moya Castro, la representante de REGALMA. “Ambos hacían bulla por las obras-refirió una fuente. El domicilio que tiene Rosa Moya se ubica en la Urb. La Florida del distrito José Luis Bustamante y Rivero. Es la misma dirección que consignó RIOFERR SRL. Está empresa también está metida en la danza de los contratos directos con EsSalud. En su caso con el hospital Edmundo Escomel.

Para cerrar este círculo, la hija de Moya Castro, Diana Velazco Moya, es la apoderada legal de RIOFERR desde noviembre del 2020. La joven tiene poder para representar, cerrar o abrir cuentas y hasta celebrar contratos, conferido por la Junta de Accionistas. Desde dicho mes, EsSalud empezó confiándole 3 órdenes de compra por S/ 91 mil 400. Pero en 2021 se le otorgó la contratación directa para culminar la infraestructura de Emergencia para el hospital Edmundo Escomel por S/ 1 millón 710 mil 516. Sin embargo, Contraloría evidenció en el avance de la obra que se le pagó a RIOFERR S/ 536 mil por partidas que ya ejecutó la anterior contratista.

Pasado

Los Moya Castro no tienen antecedentes santos. Rosa Inés es hermana de Carlos Moya Castro uno de los ex funcionarios más sancionados tras su paso por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). En tanto, la señora tiene una empresa llamada RIOGERSA SRL que desde julio 2020 tiene dos sanciones por presentar documentación falsa al OSCE. El castigo mayor es por 38 meses y hasta el 2024 no podrá participar en procedimientos de selección con el Estado. Carlos Moya también hizo empresa con Juan Julio Carpio Mita con KONOVER SRL , pero fue dada de baja.

El gerente Huarhua sostuvo que hizo denuncias sobre las contrataciones directas. “Son construcciones nuevas. Eso no se hace con mantenimientos y con dineros fuertes. No están establecidos en la norma y lo han hecho de la noche a la mañana”, dijo en la DIVINCRI.

Se tiene evidencia de vínculos

Edgar Lajo Paredes - Abogado

Hay evidencias de que las tres empresas tienen a accionistas y representantes legales comunes. La legislación de Contrataciones del Estado refiere impedimentos en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 082-2019-EF textualmente: “en un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico, conforme se define en el reglamento”. Habría que ver si hay la intervención de algún funcionario en la entrega de las contrataciones directas. De ser el caso, se configuraría el delito de colusión. Pese a que son contrataciones directas tiene que invitarse a otros postores.

Entrevista

No soy representante de empresas - Javier Vera Ballón

¿Es usted representante de REGALMA que tiene obras en Yanahuara?

Yo no construyo, tampoco soy representante de ninguna empresa. Mi negocio es una cevichería en Mollendo que se llama Punto Negro.

Se le ha visto y se dice que usted coordinaría con EsSalud aspectos de las obras.

Me pueden haber visto en las obras. No sé quien le haya podido decir, pero está equivocado. Para coordinar tendría que pertenecer a la empresa. Vaya a las oficinas de REGALMA y ahí le van a indicar que no trabajo.

MACODI tiene como dirección la casa de su familia. ¿Tiene alguna relación con esta empresa?

No trabajo con ninguna empresa. Es muy diferente que pueda tener la dirección de mi casa a que yo trabaje. Usted me está hablando que tengo empresas y soy multimillonario.

¿Conoce a la señora Rosa Inés Moya Castro o Juan Julio Carpio Mita?

Solo tengo mi restaurante y trabajó en Mollendo.