Trujillo: secuestradores piden más de 1 millón de soles para liberar a hombre de 75 años

En Trujillo, un grupo de secuestradores raptó a un hombre de 75 años que se encontraba lavando autos en su carwash. La familia indica que el caso lo viene siguiendo la PNP, pero que hasta el momento no hay indicio alguno de su paradero.

“Nosotros ya estamos saliendo a la prensa porque ya la Policía hace su trabajo, pero es desesperante no saber nada de nuestro padre. Ya son 25 días desde que se lo llevaron. Al quinto día, nos pedían 1 millón 800 mil soles para regresar a nuestro padre: una cantidad que no está a nuestro acceso. Es una cantidad muy grande la que nos están pidiendo (...). Ya no se han comunicado”, dijo una de las hijas del dueño del carwash a TV Perú.

Asimismo, otra de las hijas del secuestrado precisó que desconocen si su padre sigue con vida o no, ya que es una persona que tiene enfermedades y requiere de medicamentos para estar estable.

“Se han empecinado con mi padre, ya se deben haber dado cuenta que es una persona enferma (...). Mi papá vive del día a día. Nosotros no tenemos para pagarles ese monto. El local es alquilado, ya son 25 días. Él sufre de sus piernas, de su corazón, de su presión. Nosotros ya solo tememos lo peor”, manifestó angustiada.

Finalmente, instaron a las autoridades a hacer una búsqueda más exhaustiva del lugar donde podría encontrarse su progenitor y dar con el paradero de los secuestrados para que paguen por el delito que están cometiendo.